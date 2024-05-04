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Formula 1

F1 şimdi de ilk 12'den daha fazlasına puan vermeyi görüşüyor

Formula 1, 2024 sezonunun ardından başlangıçta konuşulanın aksine ilk 12 ismin dışındakilere de puan verebilir.

Ezel Tan
Pierre Gasly, Alpine A524, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Alex Albon, Williams FW46, Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Formula 1'in patronları, daha fazla isme puan vermeyi gözden geçiriyor.

İlk 12 isme puan verilmesini kapsayan öneri, yakın zamanda F1 Komisyonu toplantısında gündeme getirildi ancak biraz daha zamana ihtiyaç olduğu düşünüldü. 

Şimdi ise konuşulan faktörün puan değişikliğinden ziyade ilk 12'nin dışındakilere de puan verilmesine gerek olup olmadığı ortaya çıktı.

Williams takım patronu James Vowles bu konuda şöyle dedi: “Puan sistemini değiştirmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum fakat nereye kadar gidebileceğimiz soruları vardı. ilk 12'ye mi, 14'e mi, 16'ya mı yoksa tüm araçlara mı puan vermeliyiz?"

“F1 Komisyonu'nda bu konuda çok iyi bir konuşma yapıldı ve herkes spor için iyi olan şeyi yapma konusunda birleşti."

"Ancak bunu tek seferde doğru yapmak için gerekli zamanı ayıracağız."

Aston Martin takım patronu Mike Krack, F1'in izleyici kitlesinin son yıllarda değişmesiyle birlikte puan sisteminin değişmesini destekliyor.

“Bence sistemin gözden geçirilmesi gerekiyor."

"Bizim yeni bir taraftar kitlemiz var ve bence bu konuya gerçekten bir göz atmanın zamanı geldi. Şahsen, nerede olursanız olun her zaman uğruna savaşacak bir şeyler olması gerektiğini düşünüyorum."

“F1 Komisyonu'nda bir değişiklik yapmak istiyoruz ama bunu aceleye getirmememiz gerektiğini düşünüyorum."

"Bu nedenle, bu konuda iyi düşünmemiz ve bir dahaki sefere bazı farklı önerileri tartışmamızın önemli olduğu görüşündeyim.”

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the Team Principals Press Conference

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, in the Team Principals Press Conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren CEO'su Zak Brown ise her bitirene puan vermenin avantajları olduğunu düşünüyor.

"Bu tabii ki oldukça büyük bir değişiklik olurdu."

“Bence puanlar devreye girer girmez, her geçiş çok daha önemli hale gelir."

"Bazen bazı takımlar, puan barajının dışında kaldıkları için araçlarındaki bazı şeyleri aşınmaya karşı koruyacaktır. Puan değişikliği de bunu ortadan kaldıracaktır."

“Eğer daha hızlı bir araç arkaya düşerse, her geçiş önemli olur. Bu nedenle tüm gridi kapsayacak bir şey olacak ve bence en az ilk 12'ye puan verilmeli."

“Fakat James'in de bahsettiği gibi, bunu sadece bir kez değiştirmemiz gerekiyor ve FIA Komisyonu'nda kararlaştırdığımız şey de buydu: bir inceleme yapacağız."

"Bence tüm takımlar aynı görüşte; puan alan isim sayısını artırmak iyi bir şey."

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