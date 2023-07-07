Kayıt Ol
Önceki / Russell, protestocular piste girerse Silverstone'un "aşırı tehlikeli" olacağı konusunda uyardı
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"

F1'in CEO'su Stefano Domenicali, sporun Silverstone'dan vazgeçmek gibi bir niyeti olmadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Crowd support for the British drivers

Britanya Grand Prix'sinin Formula 1 ile olan anlaşması, bu yılın ardından sona erecek ve bundan ötürü yarışın takvimden düşme riski var.

Fakat Domenicali önderliğindeki Liberty, Silverstone'u uzun yıllar takvimde tutmayı düşünüyor.

Sporun başına geçmesinin ardından bazı pistlerin geleceğine önem veren Domenicali, yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yakında yeni bir kontrat imzalanacağını söyledi.

Domenicali, "Silverstone Formula 1 için çok önemli bir yarış, on takımdan yedisi İngiltere'de yer alıyor."

"İngilizlerin olağanüstü bir yarış geleneği var her zaman takvimde özel bir yere sahip olmaya devam edecekler."

"Onlarla çok güçlü bir ilişkimiz var ve Formula 1'in İngiltere'de kalmaya devam edebilmesini sağlayacak yeni anlaşmayı yakında duyuracağız."

"Silverstone çok şanslı çünkü İngiliz takımları ve geleneği nedeniyle kaybetmeyi göze alamayacağımız tek pist burası."

"Silverstone'daki yarıştan vazgeçmek, bizim için bir seçenek değil." dedi.

Domenicali Londra Grand Prix'sini ihtimaliyle ilgili de konuştu.

Domenicali, Sky'a şöyle dedi: "Londra inanılmaz bir şehir fakat inanılmaz şehirlerin inanılmaz zorlukları vardır."

"Arka plan manzarası açısından Londra'da yarış düzenlemek harika olurdu, ancak gerçekçi olarak baktığınızda bu çok karmaşık bir proje ve şu anda Formula 1 için çok büyük zorluklar söz konusu."

paylaşım
yorumlar

Russell, protestocular piste girerse Silverstone'un "aşırı tehlikeli" olacağı konusunda uyardı
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Umarım güçlü formumuzu Silverstone'da da koruyabiliriz"

Verstappen: "Umarım güçlü formumuzu Silverstone'da da koruyabiliriz"

Formula 1
Avusturya GP

Verstappen: "Umarım güçlü formumuzu Silverstone'da da koruyabiliriz" Verstappen: "Umarım güçlü formumuzu Silverstone'da da koruyabiliriz"

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi" Alonso: "Ferrari sezon başından beri hızlıydı sadece hafta sonlarını bir araya getiremedi"

Leclerc: "Güncellemeler işe yarıyor, Ferrari her zamankinden daha iyi çalışıyor"

Leclerc: "Güncellemeler işe yarıyor, Ferrari her zamankinden daha iyi çalışıyor"

Formula 1
Avusturya GP

Leclerc: "Güncellemeler işe yarıyor, Ferrari her zamankinden daha iyi çalışıyor" Leclerc: "Güncellemeler işe yarıyor, Ferrari her zamankinden daha iyi çalışıyor"

Son Haberler

Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi

Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi

F1 Formula 1
Britanya GP

Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi Mercedes, Apex F1 filmiyle olan bağlantısına açıklık getirdi

Hamilton: "McLaren'in elde ettiği sonuç bizim için bir 'uyarı' olmalı"

Hamilton: "McLaren'in elde ettiği sonuç bizim için bir 'uyarı' olmalı"

F1 Formula 1
Britanya GP

Hamilton: "McLaren'in elde ettiği sonuç bizim için bir 'uyarı' olmalı" Hamilton: "McLaren'in elde ettiği sonuç bizim için bir 'uyarı' olmalı"

Resmi: Aracından yakıt numunesi alınmayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi

Resmi: Aracından yakıt numunesi alınmayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi

F1 Formula 1
Britanya GP

Resmi: Aracından yakıt numunesi alınmayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi Resmi: Aracından yakıt numunesi alınmayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi

Alonso: "Bugün en fazla 8. sırayı alabilirdik"

Alonso: "Bugün en fazla 8. sırayı alabilirdik"

F1 Formula 1
Britanya GP

Alonso: "Bugün en fazla 8. sırayı alabilirdik" Alonso: "Bugün en fazla 8. sırayı alabilirdik"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol