Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"
F1'in CEO'su Stefano Domenicali, sporun Silverstone'dan vazgeçmek gibi bir niyeti olmadığını söylüyor.
Britanya Grand Prix'sinin Formula 1 ile olan anlaşması, bu yılın ardından sona erecek ve bundan ötürü yarışın takvimden düşme riski var.
Fakat Domenicali önderliğindeki Liberty, Silverstone'u uzun yıllar takvimde tutmayı düşünüyor.
Sporun başına geçmesinin ardından bazı pistlerin geleceğine önem veren Domenicali, yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yakında yeni bir kontrat imzalanacağını söyledi.
Domenicali, "Silverstone Formula 1 için çok önemli bir yarış, on takımdan yedisi İngiltere'de yer alıyor."
"İngilizlerin olağanüstü bir yarış geleneği var her zaman takvimde özel bir yere sahip olmaya devam edecekler."
"Onlarla çok güçlü bir ilişkimiz var ve Formula 1'in İngiltere'de kalmaya devam edebilmesini sağlayacak yeni anlaşmayı yakında duyuracağız."
"Silverstone çok şanslı çünkü İngiliz takımları ve geleneği nedeniyle kaybetmeyi göze alamayacağımız tek pist burası."
"Silverstone'daki yarıştan vazgeçmek, bizim için bir seçenek değil." dedi.
Domenicali Londra Grand Prix'sini ihtimaliyle ilgili de konuştu.
Domenicali, Sky'a şöyle dedi: "Londra inanılmaz bir şehir fakat inanılmaz şehirlerin inanılmaz zorlukları vardır."
"Arka plan manzarası açısından Londra'da yarış düzenlemek harika olurdu, ancak gerçekçi olarak baktığınızda bu çok karmaşık bir proje ve şu anda Formula 1 için çok büyük zorluklar söz konusu."
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