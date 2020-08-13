F1, Silverstone'daki lastik patlamalarının ardından 2021'de yere basma gücünü azaltacak

Britanya GP'nin son turlarında Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas ile McLaren pilotu Carlos Sainz'ın lastik patlatmalarının ardından bu adım geldi.

Bu, gelecek sene aerodinami kurallarında daha ciddi kısıtlamalar olacağı, bu yüzden takımların 2021 araçlarına daha fazla kaynak aktarmaları gerekeceği manasına geliyor.

Pirelli, bu sene için geliştirilen lastiklerin takımlar tarafından reddedilmesinin ardından 2019 F1 sezonunda kullanılan lastikleri yarışa getiriyor.

Koronavirüs nedeniyle 2021 kurallarının 2022'ye ertelenmesiyle 18 inç lastikler de ertelenmiş oldu. Bu sezon lastikleri geliştirmek için çok ciddi bir gelişim programı uygulanmadığı için, 2019'da hazırlanan lastikler temel olarak 2021'de de kullanılmış olacak.

Araçların yere basma gücü seviyelerindeki artış, lastikler üzerindeki baskıyı da arttırdığı için FIA ve takımlar, 2021 için tabanın arka kısmında önemli değişiklik yapılması konusunda anlaşmıştı. Planlanan değişikliklerle birlikte 2021'in başındaki yere basma gücü seviyesinin 2020'nin başındaki gibi olması bekleniyordu.

Ancak Silverstone'daki lastik sorunlarının ardından FIA, planlanan değişikliğin yeterli olmayacağına karar verdi. FIA, Pirelli'nin lastiklerdeki minimum basıncı arttırma konusunda yapabileceklerinin sınırlı olduğunu, bu yüzden lastiklerin dayanması için yere basma gücünün daha da kırpılması gerektiği sonucuna vardı.

Ortada bir güvenlik endişesi olduğu için teknik kurallarda değişiklik yaparken tüm takımların onay vermesi gerekmiyor.

Teknik kuralların 2.2 maddesinde "FIA tarafından güvenlik gerekçesiyle yapılan değişiklikler, önceden haber verilmeksizin ve gecikmeden uygulanır." deniyor.

F1 takımları, bu planla ilgili FIA Motor Sporları Genel Sekreteri Peter Bayer tarafından gönderilen mektupta bilgilendirildi. Aynı mektupta takımlara, sıralama modlarının kaldırılmasıyla alakalı da bilgi verilmişti.

Mektupta, "Spor olarak Pirelli'den aldığımız destekten dolayı minnettarız ve onlardan art arda 3. sene aynı lastikleri sunmaya devam etmelerini biz istedik."

"Son dönemde yaşananlar, daha önce karar verdiğimiz aerodinamik değişikliklerin yetersiz olduğunu gösterdiğini düşünüyoruz. Bu yüzden 2021 teknik kurallarının 2.2 maddesinde izin verildiği üzere daha fazla yere basma gücünü kırpmayı planlıyoruz."

"Kurallarda yapılacak değişiklikler takımlarla görüşülecek ve Dünya Motor Sporları Konseyi'nin değişiklikleri onaylaması gerekecek." sözlerine yer verildi.