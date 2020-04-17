F1, Silverstone iki ya da üç yarış yapmayı planlıyor

Formula 1'de, 2020 sezonunun ilk dokuz yarışı iptal edildi veya ertelendi. Buna şimdi Fransa GP'nin de katılması bekleniyor.

Eğer Fransa yarışı da ertelenirse sezon Temmuz ayının başındaki Avusturya yarışıyla birlikte başlayacak. Sonrasında da Silverstone'a gidilecek.

Dün toplanan takım patronları toplantısında tartışılan konulardan birisi de sezonun ne zaman ve nasıl başlayacağıydı.

Sezonun Avusturya'da başlama ihtimal oldukça yüksek görünüyor çünkü Avusturya kısıtlamaları hafifletmeye başladı ve bu da yarışın 3-5 Temmuz'da, seyircisiz olarak gerçekleşebileceği anlamına geliyor.

Yarışın öne çekilmesi görüşülse de Red Bull'un buna karşı çıktığı iddia edildi.

Sonrasında yine seyircisiz şekilde iki Silverstone yarışının yapılması planlanıyor. Hatta F1 takım patronları üç yarış yapmayı bile gözden geçirdiler.

Buna göre dört haftada üç Silverstone yarışı yapılabilir. Silverstone'daki bu üç yarışın iki farklı pist düzeninde gerçekleşmesi planlanıyor.

Ancak güvenlik probleminden ötürü yarışın tersten koşulması mümkün değil. Silverstone'da çok sayıda yarış yapılmasının temel sebebi, Britanya'daki yedi takımın fabrikasının, pistin hemen yanında yer alıyor olması.

Bu da sadece Ferrari, AlphaTauri ve Alfa Romeo'nun seyahat etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Ayrıca yarışlar kesinlikle boş tribünler önünde yapılacak.

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