F1, sıfır karbon ayak izi kampanyasının sürdürülebilirlik kazanımlarını yayınladı

F1'in 2030'a kadar sıfır karbon ayak izi kampanyası, tesislerindeki enerji tüketimini, F1'in yarış etkinliklerini ve aradaki tüm seyahat ve lojistiği kapsayan 2018 temel çizgisine kıyasla mutlak karbon emisyonlarını %50 azaltmayı hedefliyor. Geri kalan emisyonları için güvenilir bir dengeleme stratejisi uygulamaya koymayı taahhüt ediyor.

Henüz 2023 yılına ilişkin verilerin tamamı mevcut olmasa da, F1'in son etki raporu 2018 ile 2022 yılları arasında %13'lük bir azalma öngörürken, serinin bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacak en son girişimlerini de detaylandırıyor.

F1'in 24 yarışlık bir takvime ev sahipliği yapmasının lojistik boyutu, karbon ayak izinin %49'unun bu alanda oluştuğu anlamına gelirken, genişlemenin etkisini azaltmak için çeşitli girişimler devam ediyor.

Daha verimli Boeing 777F kargo uçaklarına geçişin ardından, lojistik ortağı DHL, takvimin dokuz Avrupa yarışında emisyonları azaltmak için biyoyakıtla çalışan 18 kamyonluk yeni bir filoya geçti.

Takvimindeki denizaşırı yarışların yeniden düzenlenmesi de lojistiğin daha da düzene sokulmasının önemli bir parçası. Japonya Grand Prix'sinin yeni bahar tarihine alınmasının, henüz üzerinde çalışılsa da, Avustralya ve Çin'den sonraki yarışlara yük akışını optimize etmeye yardımcı olan değişikliklerden biri olduğu söyleniyor.

F1'in Enerji, Sürdürülebilirlik ve Yönetim Başkanı Ellen Jones, "Bu konunun önemli olmasının nedeni, takvimin mevcut nakliye modelimizi yansıtması ve emisyonların çoğunun bir noktadan bir noktaya seyahat eden hava taşımacılığından kaynaklanıyor olması."

"Bu mesafeleri azaltabildiğinizde, gelecekte biyoyakıtlar, kamyonlar ve sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi destekleyebileceğimiz teknolojik yeniliklere ek olarak karbon ayak izinizi de azaltabilirsiniz." dedi.

Boxes and crates of freight on the pit straight

Photo by: John Toscano / Motorsport Images