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Formula 1 / Son dakika

F1, sezonu öncesi testlerini üç güne düşürecek

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F1, sezonu öncesi testlerini üç güne düşürecek
Ekleyen:
, Editör

Formula 1 yönetimi, normalde altı gün süren sezon öncesi testlerini üç güne düşürecek.

Formula 1'de geleneksel kış testleri normalde sekiz gün sürüyordu ve bu yıl bu rakam altı güne indirilmişti. İlk test üç gün sürerken, ikinci test de yine üç gün sürmüştü.

Şimdi bu test sayısının daha da aşağı çekilmesi üzerinde görüşmeler bulunuyor.

Auto Motor und Sport'un özel haberine göre F1, sezon öncesi testlerini yarı yarıya azaltacak ve test, toplamda üç gün sürecek.

Takımlar para tasarrufu yapabilmek adına 2021 sezonundan önce kış testlerini tamamen terk etmeyi görüştüler. Ancak McLaren buna karşı çıktı. İngiliz ekip, güç ünitesi tedarikçisini değiştirdiği için şasi/motor uyumunun nasıl olduğunu değerlendirmek istiyor.

Bundan ötürü üç günlük bir formül üzerinde anlaşma sağlandı.

Şimdilik test tarihi ve yeri henüz belirlenmedi. Ancak üç seçenek var: Barcelona, Jerez ve Bahreyn. İspanya şimdi öne çıkan aday gibi görünüyor. Ancak Bahreyn organizatörleri, takımların lojistik maliyetlerini karşılamaya hazırlar. Koronavirüs nedeniyle havayolu pek tercih edilmiyor ve normalden daha ucuz olan özel uçaklar kullanılıyorlar.

Bununla birlikte Bahreyn, Avrupa'dan oldukça uzakta. Bu da takımların hızlıca yedek parça alamayacağı anlamına geliyor. Ancak testin üç gün sürmesinden ötürü bunun bir sorun olması beklenmiyor.
 
 
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Editör Kemal Şengül

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