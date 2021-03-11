F1, sezon öncesi testlerde yer alacak olan pilotları açıkladı

12 Mart Cuma günü başlayacak olan ve Bahreyn'in Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilecek olan üç günlük sezon öncesi testlerde, kimlerin ilk günde piste çıkacağını açıkladı.

Takımların büyük çoğunluğunun günde iki pilot kullanacağı görülürken, sadece Alpine, Red Bull ve Williams'ın günde tek pilot ile test yapacağı görüldü. Diğer takımların aksine Williams, ilk günde ana pilotları yerine, test sürücüleri olan Roy Nissany ile piste çıkacak.

Red Bull ve Alpine'de ise Max Verstappen ve Esteban Ocon takımları için gün boyunca sürüş yapacak tek pilot olacaklar.

10 takımın dokuzu, 2021 araçlarını çekim günü kapsamında piste çıkardı. Yeni aracını piste çıkarmayan tek takım ise, son şampiyon Mercedes.

Cuma günü piste çıkacak olan pilotların listesi:

Takım Sabah seansı pilotu Öğle seansı pilotu Alfa Romeo Racing ORLEN Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi Alpine F1 Team Esteban Ocon Esteban Ocon Aston Martin Cognizant Formula One Team Sebastian Vettel Lance Stroll McLaren F1 Team Daniel Ricciardo Lando Norris Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Valtteri Bottas Lewis Hamilton Red Bull Racing Honda Max Verstappen Max Verstappen Scuderia AlphaTauri Honda Pierre Gasly Yuki Tsunoda Scuderia Ferrari Mission Winnow Charles Leclerc Carlos Sainz Uralkali Haas F1 Team Mick Schumacher Nikita Mazepin Williams Racing Roy Nissany Roy Nissany Testler yarın sabah TSİ 10.00'da başlayacak ve ilk seans TSİ 14.00'da tamamlanacak. İkinci seans ise TSİ 15.00'da başlayacak ve TSİ 19.00'da sona erecek. Sezon öncesi testler, F1TV'den canlı yayınlanacak.