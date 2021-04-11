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Formula 1 / Son dakika

F1, seyircisiz yapılması halinde Kanada'dan 6 milyon dolar daha istiyor

Ekleyen:
, Editör
Yardımcı Editör:
Can Çarpıcı

LaPress'in haberine göre Formula 1 yönetimi, Kanada GP ile görüşmelere devam ediyor ancak yarışın yapılmama ihtimali artıyor, çünkü seyircisiz bir yarış halinde F1, organizatörün masraflarını karşılamak için 6 milyon dolar daha istiyor.

F1, seyircisiz yapılması halinde Kanada'dan 6 milyon dolar daha istiyor

La Presse'in haberine göre Formula 1, COVID-19 nedeniyle bu yılki Kanada Grand Prix'sinin seyircisiz olması halinde yaklaşık 6 milyon dolar tazminat istiyor.

Bu tutar, yerel organizatörün yarışı organize etme masraflarını karşılamak adına talep edildi, bu masraflar genellikle seyircilerden gelen gelirlerle karşılanırdı.

Yani zaman tükeniyor, geçen hafta Formula 1, Ottawa, Quebec ve Montreal'e bir mektup göndererek, F1'in 12 Nisan'a kadar bu konuyla ilgili nihai kararlarını vermeleri gerektiğini belirtti.

Bu, 2021 Kanada GP faturasının toplamda 25 milyon dolara geleceği anlamına geliyor. Bu 25 milyon doların 18.7 milyon dolarlık kısmı, Kanada'nın Formula 1'e ev sahipliği yapması, yani Formula 1'in Montreal'de gerçekleşmesi için telif hakkı olarak veriliyor.

Eğer yarış, sağlık sebeplerinden ötürü seyircisiz şekilde gerçekleşirse, ki mevcut sağlık durumu bunu gösteriyor, o zaman Formula 1 yaklaşık 6 milyon dolar tazminat istiyor. Formula 1 temelde bu ücreti yerel organizatörün masrafını karşılamak için ek tazminat olarak istiyor. Bu harcamalar da yaklaşık 6 milyon dolar.

Yerel organizatör normal şartlar altında bilet satışları, yiyecek, içecek ve çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla bu ücreti karşılıyor. Yarış seyircisiz yapılırsa, bu ücretlerin hiçbirisini elde edemeyecekler.

F1 de, herhangi bir gelir kaybını kabul etmiyor. Ottawa, Quebec ve Montreal şehirleri, cuma günü bu yılki yarışın seyircisiz yapılması halinde, bu 6 milyon dolarlık cüreti ödemeye istekli olup olmadıklarını açıklamayı reddettiler.

2016'dan Montreal fotoğrafı

2016'dan Montreal fotoğrafı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Montreal Belediye Başkanı Velerie Plante, "Montreal yarışa ev sahipliği yapmaya hazır. Yarışın Montreal'de gerçekleşmesine izin verecek çözümleri bulabilmek adına, hükümetin yüksek kademelerine olan çağrımızı yineliyoruz. Birlikte çalışmalıyız. Bununla beraber, sağlık departmanlarının yanıtını beklediğimiz şu süreçte, ücret formülü hakkında konuşmak için erken." dedi.

Habere göre Formula 1'in Montreal yarışının yeri için belirlediği alternatif Türkiye. Eğer yakın zamanda anlaşmaya varılamazsa Formula 1, yarışı 2021 yılı için yeniden İstanbul'a getirmeyi düşünecek. Ancak bu, yarışın gerçekleşeceğinin kesin bir garantisi değil

Türkiye, son olarak geçen yıl pandemi sürecinde Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı. Şimdi F1 hızlı bir cevap istiyor. Eğer Montreal yarışı takvime dönemezse F1, 11-13 Haziran tarihleri için hazırlanması adına Türkiye'ye yeterli zamanı vermek istiyor.

Formula 1, bu yıl yarış seyircisiz yapılsa dahi Kanadalı yetkililere 18.7 milyon dolarlık ücrette herhangi bir düşüşe gitmeyeceklerini açıkça belirttiler.

Toplamda ödenecek 24.7M’un dağılımı şu şekilde; Kanada hükümeti: 6.2 milyon dolar, Quebec yönetimi: 5.2 milyon dolar, Montreal yönetimi: 1.3 milyon dolar, Tourisme Montreal: 6.2 milyon dolar  (Turizm geliri olmadığından bu kuruluşun bu ücreti ödeme ihtimali zor gibi duruyor.) ve son olarak organizatörlerden istenen 6 milyon dolar var.

Finansal sorunlara ek olarak sağlık problemleri de Kanada GP için tehlike çanlarının çalmasına neden oluyor. Şu anda Kanada'ya girmek isteyen herkes 14 günlük karantina sürecine tabi tutuluyor.

Azerbaycan GP yalnızca bir hafta önce gerçekleşeceği için, F1'in bu karantina sürecine uyması mümkün değil.

Motorsport.com İtalya da geçtiğimiz günlerde F1'in, Intercity İstanbul Park ile ilk kez temasa geçtiğini öğrenmişti. Fakat görüşülse bile Türkiye GP yönetiminin de bu civarlarda bir katılım ücreti ödeyip ödemeyeceği büyük bir soru işareti.

Şimdilik Türkiye GP için de nihai bir karar verilmemiş durumda. Ancak F1'in Bakü'den sonra İstanbul'a gelmesi, lojistik anlamda mantıklı olacak.

Red Bull Racing, AlphaTauri, İstanbul

Red Bull Racing, AlphaTauri, İstanbul

Fotoğraf: Honda

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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