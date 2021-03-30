Hamilton: "Red Bull bu araçla çok daha ileride olabilir"

Hamilton'a taraftarların, Verstappen'le sezon boyunca mücadele edebilecek olmasından heyecanlandıkları söylendi ve sonrasında bu rekabetin F1'deki en büyük mücadelelerden biri olup olamayacağı soruldu.

7 kez dünya şampiyonu bu soruyu şu şekilde cevapladı: "Evet, hayranlar için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Sanırım bu, tüm hayranların uzun zamandır istediği bir şey. Tabii ki bu sadece bir yarış, bu yüzden gelecekte ne olacağını bilmiyoruz..."

"Sahip oldukları hız ile çok daha ileride olabilirler, ancak bu savaşın yakın geçebilmesi için elimizden geldiğince çok çalışacağız. Umarım Max ve Valtteri ile bu şekilde daha pek çok kez yarışırız. Önümüzde uzun bir yol var, 22 yarış… vay canına! Bunun sonunda saçlarım gri olacak!"

Sonrasında Verstappen'e Lewis'le mücadelesi hakkındaki fikri sorulduğunda Hollandalı pilot, "Bugün harikaydı ama Lewis'in dediği gibi, tam olarak nerede olduğumuzu söylemek hala biraz zor ve yine dediği gibi, çok uzun bir sezon... Sanırım nasıl bir gidişatı olacağını, zamanı gelince öğreneceğiz." dedi.

Son olarak Hamilton'a, turbo hibrit döneminde 2017 ve 18 yıllarında Sebastian Vettel ve Ferrari'yle olan sıkı rekabetleri hatırlatılarak; henüz 1 yarış geçmiş olsa da, 2021 sezonunun şu ana kadarki en yakın geçecek sezon olacağını düşünüp düşünmediği soruldu.

Bu soruya Hamilton, "Dürüst olmam gerekirse, diğer sezonların tam olarak ne kadar yakın olduğunu hatırlamıyorum ama bu, en zorlarından biri olarak başladı, belki en zoru…"

"Gördüğünüz gibi Red Bull’un inanılmaz derecede hızlı. Onları şu anda sıralama turlarında yakalayamıyoruz. Bu bizim için büyük, büyük bir adım ama açıkçası yarışta daha yakın olabileceğimizi düşündüm - ama bu benim rahat olabilmem için biraz fazla yakındı."

"Mesele şu ki, gittiğimiz diğer yerlerde daha ne kadar iyi olacaklarını bilmiyoruz - ya da daha ne kadar kötü veya iyi... belki aracımız başka yerlerde burada olduğundan daha iyi veya belki daha kötü olacak, bekleyip öğreneceğiz. Kesin olan bir şey var ki, onu geliştirmek için elimizden geldiğince çok çalışacağız." cevabını verdi.