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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

F1, Serhan Acar'in Türkiye GP anlatımını YouTube hesabından paylaştı

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F1, Serhan Acar'in Türkiye GP anlatımını YouTube hesabından paylaştı
Ekleyen:
, Editör

Formula 1'in resmi YouTube kanalı, Serhan Acar'ın anlatımıyla Türkiye GP'nin son anlarını paylaştı.

Ülkemizde uzun yıllardır Formula 1 yayınlarının anlatımını Serhan Acar yapıyor ve Acar, Türkiye GP hafta sonundaki yoğun mesaisine rağmen yine mikrofonun arkasına geçen isimdi.

Her zaman olduğu gibi oldukça keyifli ve başarılı bir anlatım yapan Acar, yarışın son anlarında tıpkı taraftarlar gibi çok heyecanlıydı.

Formula 1 de YouTube kanalı üzerinden Acar'ın bu anlatımını paylaştı.

Videoyu aşağıdan veya buradan seyredebilirsiniz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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