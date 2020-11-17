F1, Serhan Acar'in Türkiye GP anlatımını YouTube hesabından paylaştı
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Formula 1'in resmi YouTube kanalı, Serhan Acar'ın anlatımıyla Türkiye GP'nin son anlarını paylaştı.
Ülkemizde uzun yıllardır Formula 1 yayınlarının anlatımını Serhan Acar yapıyor ve Acar, Türkiye GP hafta sonundaki yoğun mesaisine rağmen yine mikrofonun arkasına geçen isimdi.
Her zaman olduğu gibi oldukça keyifli ve başarılı bir anlatım yapan Acar, yarışın son anlarında tıpkı taraftarlar gibi çok heyecanlıydı.
Formula 1 de YouTube kanalı üzerinden Acar'ın bu anlatımını paylaştı.
Videoyu aşağıdan veya buradan seyredebilirsiniz.
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|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Türkiye GP
|Editör
|Kemal Şengül
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paylaşım
yorumlar
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