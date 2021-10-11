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Formula 1 Haberler

F1, sarı bayrak altındaki tur zamanlarını silmeyi deneyecek

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

FIA, Formula 1 sürücülerinin antrenman ve sıralama seanslarına, çift sarı bayrak bölgesini geçtiklerinde elde ettikleri tur zamanlarının silinmesi için bir deneme yapacak.

F1, sarı bayrak altındaki tur zamanlarını silmeyi deneyecek

İki hafta içerisinde Austin'de gerçekleştirilecek ABD GP'sinde bir test uygulaması yapılabilir.

Sürücülerden, şu andaki uygulamaya göre çift sarı bayrak gördüklerinde, bir tur zamanı yapmamaları bekleniyor.

Bu uygulama, Türkiye'de Fernando Alonso'nun başına geldiği gibi zaman zaman tartışmalara yol açabiliyor.

İspanyol pilot, ilk zaman turu denemesinde çift sarı bayraklı bölgeye girdi ve turu, o sırada pistte olan sürücülere kıyasla rekabetçi bir hızda tamamladı. Alonso bunun ardından, hakemlere bildirildi.

Alonso'nun bir sonraki hız turu denemesinin üç saniyeden daha hızlı olduğu görülünce Alpine sürücüsüne bir yaptırım uygulamaktan vazgeçildi.

Ancak sarı bayraktan dolayı tur denemesinden vazgeçen rakipleri, özellikle yağmur riskine karşı yapılan ilk tur denemesi önemli olduğu için, Alonso'nun tur denemesi yaptığında ısrarcı oldu.

Hakemler bunu değerlendirme altına aldı ancak pist kuru kaldığı ve tur zamanları geliştiği için bir yaptırım uygulamadılar.

İstanbul'da Pazar günü yapılan tartışmaların ardından Masi, tıpkı pist sınırı ihlaline karşı yapıldığı gibi otomatik olarak tur zamanlarını silerek bu endişeleri ortadan kaldırmayı umuyor.

Masi, Motorsport.com'a bu uygulama hakkında, "Austin'de neler yapacağımızı görelim."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Bunu pist sınırları ihlal edildiğinde yapıyoruz. En iyi hangi bölgelerde işe yarayacağını araştırabiliriz ve öngöremediğimiz sonuçlar olmadığından emin olabiliriz."

"Kulağa iyi bir çözüm gibi geliyor. Ancak her şeyi değerlendirmek zorundayız. Bu hafta spor danışmanlık komitesinin toplantısı var ve bu da konularımızdan biri olacak."

"Muhtemelen yapacaklarımızda bazı küçük detaylar olacaktır. Uzun bir süredir böyle ve bugünkü tartışmalardan sonra da herkes adına daha net hale getirmek için yapabileceğimiz bazı iyileştirmeler var." dedi.

Masi, tur zamanı silinmesinin Austin antrenman turlarında denenmesi hakkında, "Büyük olasılıkla." dedi ve bir test uygulamasının zor olmayacağını vurguladı.

Masi, "Hatta bu yarış notlarımda var. Bu bir regülasyon değişikliği bile değil. Buna resmi adıyla bir test diyebiliriz."

"ISC'in [International Sporting Code'un] sarı bayrak gerekliliklerine göre bunu uygulayacağız."

"Ancak bunu efektif bir şekilde uygulamak için bir test anlamlı olacaktır."

"Yani ne olacağına bakacağız ve büyük olasılıkla Austin'de bir deneme yapacağız. Daha sonra neler olacağını göreceğiz." diye devam etti.

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