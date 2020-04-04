F1 Sanal Yarışı, S Sport'tan canlı yayınlanacak
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Formula 1'in pazar günü düzenleyeceği Formula 1 Sanal Avustralya Grand Prix'si, pazar günü S Sport'tan canlı yayınlanacak.
2020 Formula 1 sezonunun ilk sekiz yarışı, koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilemeyecek ve F1 bu yarışların yokluğunda Sanal Grand Prix serisi başlattı.
Etkinliğe ilgi ilk yarışta oldukça yüksekti ve ikinci yarışta pek çok önemli isim yer alacak.
2009 dünya şampiyonu Jenson Button'a ek olarak Charles Leclerc, George Russell, Alex Albon, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Lando Norris ve Johnny Herbert gibi önemler yer alacak.
Yarış F1'in YouTube ile Twitch hesabında zaten yayınlanacaktı.
Ayrıca Türkiye'de S Sport'tan canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu. Yayını Mehmet Ali Selışık anlatacak.
Böylelikle yarışı Pazar günü TSİ 22:00'de S-Sport'tan takip edebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
F1 Sanal Yarışı, S Sport'tan canlı yayınlanacak
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