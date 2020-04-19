F1 Sanal Grand Prix: Leclerc çıktığı ikinci yarışı da kazandı!

COVID-19 salgını sebebiyle ertelenen yarışlardan biri de Çin Grand Prix'si olmuştu. Şanghay sanal pistinde yapılan yarışı kazanan isim Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

Yarışa poleden başlayan Leclerc, iyi bir startla beraber liderliğini korudu ve ilk viraja rakipsiz bir şekilde geldi. Arka sıralar ise ilk turda büyük bir kaos yaşadı. Carlos Sainz ise yaşadığı temasla beraber arkaya düştü.

Starttan sonra arka gruptan kopan Leclerc, ilk pitlere kadar önde kalması gereken mesafeyi yakalayamadı ve Red Bull pilotu Alex Albon'un erken pit yapması ile beraber Leclerc, yaptığı tek pit ile beraber Albon'un arkasına düştü.

Pist üzerinde iyi bir mücadele sergilemelerine rağmen Leclerc, Albon'a kaybettiği yeri pist üstünde geri aldı ve yarışı, Albon'un 2.8 saniye önünde kazandı.

Yarışa katılan diğer F1 pilotlarından olan Russell beşinci, Latifi dokuzuncu ve Sainz onuncu oldu. İlk turda yaşadığı kaza sonrasında son sıraya kadar düşen Sainz, çıktığı ilk Sanal Grand Prix'de yaptığı telafi sürüşü ile yarışın son puanını aldı.

Podyumun son basamağında ise büyük bir rekabet vardı. Pist üzerinde yarışı üçüncü sırada tamamlayan Vandoorne, aldığı üç saniyelik ceza ile yarışı beşinci sırada tamamladı. Böylece Guanyu Zhou, yarışı üçüncü sırada tamamladı ve podyumun son basamağını doldurdu.

Yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda Leclerc şunları söyledi: "Yarışı kazandığım için çok mutluyum. Alex gerçekten çok hızlı ve rekabetçiydi. Benzin ile ilgili de büyük problemler yaşadım ama önde kalmayı başardım. Gerçekten çok mutluyum, Alex ile olan rekabet gerçekten muazzamdı."

İkinci olan Alex Albon ise şunları söyledi: "Charles gerçekten çok iyi bir tempo gösterdi. Kaza yapmadığım için çok mutluyum. Thibaut (Courtois) bu yarışta takım arkadaşımdı ve onu pitlerden sonra geçerken Charles'ı tuttu bu yüzden iyi bir takım taktiği uyguladık (gülüyor)."

DHL En Hızlı Tur ödülünü kazanan isim ise Mercedes AMG F1 yedek pilotu ve Mercedes FE pilotu Stoffel Vandoorne oldu.

Bir sonraki yarış, gerçek hayatta Zandvoort pistinde yapılacaktı. Ancak pistin F1 2019 oyununda olmaması ile 2 hafta sonra gerçekleştirilecek olan yarış, seyircilerin seçeceği bir pistte yapılacak.