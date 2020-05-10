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Formula 1 / Son dakika

F1 Sanal Grand Prix: İspanya'nın galibi Russell oldu!

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F1 Sanal Grand Prix: İspanya'nın galibi Russell oldu!
Ekleyen:
, Editör
10 May 2020 19:00

F1 Sanal Grand Prix'sinin Circuit de Catalunya'da yapılan yarışını kazanan isim, Williams sürücüsü George Russell oldu.

Sıralamaları domine eden Russell, aracı ile pole pozisyonuna oturmayı başardı ve arkasındaki Esteban Gutierrez'i 0.2 saniye ile geride bırakmayı başardı. Charles Leclerc yarışa üçüncü sıradan başlarken, son yarışın galibi Alex Albon ise beşinci sıraya çıkabildi.

Start ile beraber Gutierrez, pole sahibi Russell'ı ilk viraja doğru gelinirken geride bıraktı. Gutierrez'e geçildikten sonra dışarı taşan Russell, momentum kaybetti ve üçüncü virajın sonunda beşinciliğe kadar geriledi. 

İkinci tura girildiğinde ise Leclerc, Gutierrez'i ana düzlükte geride bıraktı ve liderliği ele geçirdi. Dördüncü tura gelindiğinde ise Gutierrez, bu sefer Albon tarafından geride bırakıldı ve son yarışların iki galibi, birbirlerinin arkasında sıralandılar. 

Ancak bu gidişat uzun sürmedi ve Albon, Leclerc'e karşı zarı erken atan isim oldu. 8. turda pite gelen Leclerc ve Russell, sert lastiğe geçtiler ve yarış sonuna kadar pitsiz ilerleme hakkını elde ettiler. Albon ise Orta hamura sahipti ve bir pit daha yapması gerekecekti.

Leclerc'in birkaç saniye arkasında olan Russell, yarışın kalan bölümlerinde Monakolu pilotu takip etmeye başladı ve 24. turun sonunda atak yaparak, Ferrari pilotunu geride bıraktı. Ancak Leclerc'in savaşı devam etti.

İkili, sonraki iki tur boyunca yer değiştirmeye devam ettiler ve birbirine yakın olan mesafelerini korudular. Ancak Russell, 29. turun başında yaptığı savunma ile beraber Leclerc'e şans tanımadı ve arayı açtı. 

Yarış sonunda ise Russell, start finiş çizgisini Leclerc'in 2.5 saniye önünde geçerek yarışın galibi oldu. Podyumun son basamağında ise Mercedes yedek pilotu Esteban Gutierrez vardı.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise sırasıyla Alex Albon, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Anthony Davidson, Pietro Fittipaldi, Antonio Fuoco ve Max Fewtrell oldu.

Sanal Grand Prix'ye ilk defa katılan ve Red Bull adına yarışan Manchester City'nin santraforu Sergio Agüero ise yarışı 15. sırada tamamlamayı başardı.

Yarış sonunda konuşan Russell şunları söyledi: "Gerçekten inanılmaz mutluyum, normalde F1'de yarış kazanmaya alışık değilim ve uzun zamandır yarış da kazanmıyorum. Ve bunu çok özlemiştim. Charles'ı geçtiğimde 3 saniyelik cezaya sahip olduğumu biliyordum ve çok fazla sinirlenmiştim, ancak telsiz konuşmasını duyduğumda ve onun da 3 saniyelik cezasının olduğunu öğrendiğimde gerçekten çok rahatladım."

Leclerc ise yarış sonlarında şunları söyledi: "Üç saniyelik alınca gerçekten çok canım sıkıldı. Son virajı içeriden almak, pistin diğer virajlarına göre daha kolaydı ve her tur limitleri zorlamaya çalışıyordum, alanları daha çok kullanmaya çalışıyordum. Ancak birkaç kez uyarı alınca son denememde ceza aldım. Bunun sondan bir önceki turda olması çok kötü oldu tabii. Yarış ortasındaki tempomdan gayet memnundum ancak George'u yakalayamadım, o gerçekten çok hızlıydı."

F1 Sanal Grand Prix'sinin bir sonraki yarışı, 24 Mayıs günü yapılacak. Yarışın yapılacağı pist ise belirsizliğini koruyor. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , eSpor
Editör Efe Kahya

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