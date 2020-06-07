F1 Sanal Grand Prix: Bakü'nün galibi Russell

2020 F1 takviminin Azerbaycan GP hafta sonunda yapılan F1 Sanal Grand Prix'sinde yarışa ilk defa katılacak olan isimler oldu. Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin yanında, Tiametmarduk adıyla bilinen içerik üreticisi Benjamin Daly ve Dakar Rallisi'ni motosiklet klasmanında kazanan Matthias Walkner de bu yarışa katıldılar.

Pole pozisyonunun sahibi son birkaç yarışın formda ismi olan George Russell olurken Alex Albon ikinci, Louis Deletraz ise üçüncü sıraya yerleştiler.

Start ile beraber iyi çekiş yakalayan Albon, Russell'ın yanına kadar gelmeyi başarsa da geçiş şansı yakalayamadı. İlk grup, ilk virajı temiz bir şekilde geride bırakırken arka sıralarda büyük bir temas yaşandı.

Tek pit stop ile geçilmesi planlanan yarışta Albon ve Russell ikilisinde strateji zarını atan ilk isim Alex Albon oldu ve yedinci turda, Sert hamur lastikler için pite geldi. Russell ise bir sonraki turda, Orta sertlikteki lastikler için pitlere geldi.

Gridin tamamının pitleri sonrasında orta sıralarda olan savaş kızışmaya başladı. Lando Norris, temposunu artırarak, Mercedes adına yarışan eski F1 sürücüsü Anthony Davidson'ı geride bıraktı ve dördüncülüğe yükseldi.

Farklı bir strateji hamlesi izleyen bir isim ise Charles Leclerc oldu. Üçüncü turda erken pitle orta hamur lastiklere geçen Ferrari sürücüsü, iki stop stratejisini izlemeyi tercih etti. Leclerc'in bu stratejiyi izlemesindeki en önemli sebep ise startta yaşadığı temas ile beraber son sıralara kadar düşmesiydi.

Yarışın kontrolü ise George Russell'a aitti ve İngiliz pilot üst üste üçüncü defa F1 Sanal Grand Prix'yi kazanmayı başardı. Alex Albon yarışı ikinci sırada tamamlarken podyumu tamamlayan isim ise Mercedes gelişim sürücüsü Esteban Gutierrez oldu.

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Lando Norris, Oscar Piastri, Pietro Fittipaldi, Nicholas Latifi, Benjamin Daly, Anthony Davidson ve Jimmy Broadbent oldu. Pierre Gasly çıktığı ilk F1 Sanal Grand Prix yarışını 11. sırada tamamlarken Leclerc 14. ve Perez 15. sırada finiş gördü.

Bir sonraki F1 Sanal Grand Prix yarışı 14 Haziran Pazar günü sanal Gilles Villeneuve pistinde yapılacak.

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