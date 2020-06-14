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Formula 1 / Son dakika

F1 Sanal Grand Prix: Kanada'nın galibi George Russell oldu!

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F1 Sanal Grand Prix: Kanada'nın galibi George Russell oldu!
Ekleyen:
, Editör
14 Haz 2020 18:23

F1 Sanal Grand Prix'sinin Kanada ayağını kazanan isim, Williams pilotu George Russell oldu.

F1 heyecanına 3 hafta kalması ile beraber, COVID-19'un etkilemediği takvimde Kanada GP hafta sonu yapılıyor olacaktı. Sanal Grand Prix ise, gerçek yarışların dönüşü öncesinde son kez yapıldı.

Yarış öncesinde konuşan Formula 1 CEO'su Chase Carey şunları söyledi: "Umarım herkes bu dönemi iyi bir şekilde yönetebiliyordur. Aynı zamanda koronavirüsten etkilenen herkese de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Formula 1 son üç ay boyunca pist aksiyonundan uzakta, ancak bu boşluğu Sanal Grand Prix'ler ile doldurmayı başardık. Mükemmel yarışlar izledik ve bu sebeple sürücülere, takımlara, katılımcılara ve perde arkasında çalışan herkese teşekkür ederim."

"Temmuz ayının başında pistlere geri dönmek için sabırsızlanıyoruz ve önümüzde olan 2020 sezonuna umutla bakıyoruz. Ancak şu anda umarım son Sanal Grand Prix'de büyük bir eğlence yaşarsınız."

Sıralama turlarında pole pozisyonunu alan isim Williams pilotu George Russell olurken, ikinci sırayı alan isim Red Bull pilotu Alex Albon oldu. Evinde yarışan, diğer Williams pilotu Nicholas Latifi ise üçüncü sıradan yarışa başladı.

Start anında iyi çıkış yakalayan Russell, birinci turun sonunda Albon ile DRS farkını yakalamayı başardı. Orta bölümde ise starttan sonra, ilk virajda büyük bir kargaşa çıktı, ancak hasar modellemesinin kapalı olması ile beraber herkes yola devam etti.

Beşinci tura gelinirken üçüncülük için savaşan Nicholas Latifi ve Esteban Gutierrez, Şampiyonlar Duvarı öncesinde bulunan şikana yaklaşırken temas ettiler ve Latifi bariyerlere gömülerek 11. sıraya kadar geriledi.

Sekizinci turun başında ise ilk iki sıradaki George Russell ve Alex Albon, ilk pit stoplarını yapmak için pitlere geldiler. 

Temas yaşayan Latifi ise erken bir pit yaparak orta hamura geçti ve kaybettiği zamanı farklı bir strateji ile geriye almaya çalıştı.

Pitlerden sonra büyük bir hasar telafisi sürüşü yapan Latifi, Ferrari Sürücü Akademisi pilotu ve F2'de Uni-Virtuosi adına yarışan Callum Ilott ile büyük bir mücadeleye girdi. 21. tura kadar sık sık yer değiştiren ikili, Latifi'nin pitlere gelmesi ile beraber birbirlerinden koptu.

Orta sıralarda hızlı tempoya sahip olan bir diğer isim ise, YouTube'da Tiametmarduk adıyla bilinen Benjamin Daly'ydi. Daly, ilk turun ilk virajında yaşadığı temas sonrasında büyük bir zaman kaybetmiş olsa da, 23. turda dördüncülüğe kadar yükseldi.

Yine aynı turda yaşanan garip olaylardan bir tanesi ise, Alex Albon ile 5 saniyelik farka sahip olan lider George Russell'ın, izleyicilerin rekabet görmesi için yavaşlayıp Albon ile mücadele etmeyi istemesiydi. Albon ise bu teklifi kabul etmedi ve yarışa devam etti.

Yarışın kalan bölümünde ise büyük bir çekişme yaşanmadı ve George Russell, Alex Albon'un önünde yarışı kazanan isim oldu ve en çok puanı toplayan isim oldu. Kanada Sanal Grand Prix'sinin podyumunu tamamlayan isim ise Esteban Gutierrez oldu. 

İlk 10'u tamamlayan isimler ise Caio Collet, Benjamin Daly, Guanyu Zhou, Nicholas Latifi, Callum Ilott, Anthony Davidson ve David Schumacher oldu.

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Seri Formula 1 , eSpor
Editör Efe Kahya

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