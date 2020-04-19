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Formula 1 / Son dakika

F1 Sanal Çin GP'ye katılacak isimlerin tamamı belli oldu

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F1 Sanal Çin GP'ye katılacak isimlerin tamamı belli oldu
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 10:14

Bugün TSİ 20:00'de yapılacak olan Formula 1 Sanal Çin Grand Prix'sine katılacak isimler belli oldu.

Formula 1'in resmi sanal yarış serisinin üçüncü ayağı bu hafta sonu Çin'in Şanghay pistinde yapılacak.

Yarışa 20 gerçek Formula 1 pilotundan yedisi katılacak. Bu isimler daha önce açıklandığı üzere Carlos Sainz Jr., Lando Norris, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Alexander Albon, George Russell ve Nicholas Latifi olacak.

Mercedes'te son yarışlarda olduğu gibi yine Stoffel Vandoorne ve Esteban Gutierrez ile yarışacak. Ferrari'de Callum Ilott, Leclerc'in takım arkadaşı olacak. Red Bull'da ise Thibaut Courtois, Albon'la yarışacak.

Renault, sanal F1 yarışına Ian Poulter ve Guan Yu Zhou ile katılacak. AlphaTauri ise Liam Lawson ve ünlü futbolcu Ciro Immobile ile yarışacak.

Racing Point yarışa Anthony Davidson ve Jimmy Broadbent ile katılacak.

Alfa Romeo'da Giovinazzi'nin takım arkadaşı Juan Manuel Correa olacak. Haas'ta ise Louis Deletraz ile Pietro Fittipaldi mücadele edecek.

Yarış bugün 20:00'de F1'in YouTube hesabından canlı yayınlanacak.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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