F1, Rusya'nın yeri için Katar'la anlaşamaması halinde Singapur'da ikinci bir yarış planlıyor!

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Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Formula 1, 25 Eylül'de Sochi'de yapılması planlanan yarışı iptal etti ve mevcut kontrat da tamamen feshedildi.

Bu, 23 yarışlık takvimde boşluğa neden olurken, geçen yıl ilk kez F1'e ev sahipliği yapan Losail Uluslararası Pisti bu boşluğu oldurmak ve 2022 takvimine girmek için görüşmeler yapıyor.

Katar, geçen yıl F1 takvimine girse de, bu yıl FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacakları için takvimde yer almak istemediler ve bundan ötürü normal şartlar altında gelecek yıl takvime döneceklerdi. Ancak son haftalarda, iptal edilen Rusya GP'nin yerini almak adına güçlü bir aday olarak öne çıktılar. Çünkü bu yarış, Eylül sonunda yapılacak ve Dünya Kupası Kasım ayında başlıyor.

Fakat Motorsport.com, Katar GP organizatörlerinden kaynaklanan bazı belirsizlikler nedeniyle Singapur'da ikinci bir yarış da dahil olmak üzere alternatif seçeneklerin araştırılmaya başlandığını öğrendi.

Düşünce, iki hafta arka arkaya Marina Bay Cadde Pisti'nde yarış düzenlemek gibi görünüyor. Bu yarışlar günün farklı saatlerinde olacağı için, birbirinin benzeri olmayacak. Buna göre bir yarış gün batımında başlarken, diğerinin her zamanki saat olan gece saatlerinde yapılması gündemde ve bu konu Singapur GP organizatörleriyle de tartışıldı.

Formula 1, 2020'nin sonunda Bahreyn'deki çifte yarışta da benzer bir yaklaşım benimsemişti.

Singapur, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2019'dan bu yana herhangi bir F1 yarışı düzenlemedi fakat ülke, yakın zamanda yeniden turistlere açıldı ve F1 yarışı planlandığı şekilde 2 Ekim'de geri dönecek.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field away at the start Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Formula 1 bu yıl 23 yarışlık takvime sadık kalmayı sürdürüyor ve Singapur, Katar ile anlaşılamaması durumunda Rusya'nın yerini alması için olası alternatif olarak öne çıkıyor.

Diğer seçenek ise 2020'nin sonunda Sakhir GP'sine ev sahipliği yapan Bahreyn'deki kısa pist düzeni için Bahreyn'e dönmek olacak.

Katar'la ilgili en büyük en büyük endişelerden birisi, Eylül ayında gün içerisinde 38 dereceyi bulan yüksek hava sıcaklığı.

Fakat yarışın geç saatlerde yapılması, sıcakla ilgili endişeleri giderecek. Bunun uygulanabilir olup olmadığı zaten takımlarla tartışıldı.

2021 yarışı, gün batımından 15 dakika sonra, yani yerel saatle 17:00'de başlamıştı.