F1, Rusya'nın yeri için Katar'la anlaşamaması halinde Singapur'da ikinci bir yarış planlıyor!

Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Formula 1, 25 Eylül'de Sochi'de yapılması planlanan yarışı iptal etti ve mevcut kontrat da tamamen feshedildi.

Bu, 23 yarışlık takvimde boşluğa neden olurken, geçen yıl ilk kez F1'e ev sahipliği yapan Losail Uluslararası Pisti bu boşluğu oldurmak ve 2022 takvimine girmek için görüşmeler yapıyor.

Katar, geçen yıl F1 takvimine girse de, bu yıl FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacakları için takvimde yer almak istemediler ve bundan ötürü normal şartlar altında gelecek yıl takvime döneceklerdi. Ancak son haftalarda, iptal edilen Rusya GP'nin yerini almak adına güçlü bir aday olarak öne çıktılar. Çünkü bu yarış, Eylül sonunda yapılacak ve Dünya Kupası Kasım ayında başlıyor.

Fakat Motorsport.com, Katar GP organizatörlerinden kaynaklanan bazı belirsizlikler nedeniyle Singapur'da ikinci bir yarış da dahil olmak üzere alternatif seçeneklerin araştırılmaya başlandığını öğrendi.

Düşünce, iki hafta arka arkaya Marina Bay Cadde Pisti'nde yarış düzenlemek gibi görünüyor. Bu yarışlar günün farklı saatlerinde olacağı için, birbirinin benzeri olmayacak. Buna göre bir yarış gün batımında başlarken, diğerinin her zamanki saat olan gece saatlerinde yapılması gündemde ve bu konu Singapur GP organizatörleriyle de tartışıldı.

Formula 1, 2020'nin sonunda Bahreyn'deki çifte yarışta da benzer bir yaklaşım benimsemişti.

Singapur, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2019'dan bu yana herhangi bir F1 yarışı düzenlemedi fakat ülke, yakın zamanda yeniden turistlere açıldı ve F1 yarışı planlandığı şekilde 2 Ekim'de geri dönecek.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Fernando Alonso, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, and the rest of the field away at the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images