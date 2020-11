F1, Ricciardo'nun Grosjean'ın kazasıyla ilgili TV yorumlarına yanıt verdi

Bahreyn'de Grosjean'ın aracı alev aldı ve bu, yayının sadece ilk saniyelerinde, arka planda gösterildi.

Sonrasında F1, FIA'nın tıbbi aracına gelip, Grosjean'ı alıncaya ve Dr. Ian Roberts tarafından muayene edilinceye kadar hiçbir görüntü yayınlamadı.

Sürücünün güvende olduğu net olsa da, kazada hiçbir görevlinin yaralanmadığı tespit edilene kadar tekrarlar ekrana gelmedi.

Bunun da onaylanmasının ardından TV Direktörü, kırmızı bayrak arasının büyük bir kısmında Grosjean'ın kazasına ve bariyerlerin tamirine dair görüntülere yer verdi. Bunları da tüm padok an be an seyretti.

Yarıştan sonra, Ricciardo sürekli ekrana gelen bu tekrarların iğrenç olduğunu söylüyordu.

Ricciardo, "Formula 1'in yaptıklarını iğrenç bulduğumu ve hayal kırıklığı yaşadığımı söylemek istiyorum. Grosjean'ın kazasının yayınlanış şekli, sürekli olarak tekrar tekrar yayınlanması onun ailesi, izleyen tüm aileler için saygısızlık ve düşüncesizlikti."

"Bir saat sonra tekrar yarışacaktık ve televizyona her baktığımızda yangın topu ve ortadan ikiye ayrılmış aracını gördük."

"Bunu yarın da görebilirdik. Bugün görmemiz gerekmiyordu." demişti.

F1 organizasyonun bir sözcüsü, olması gereken protokollerin takip edildiğini ve ciddi bir yaralanma olmadığı netleşene kadar ekrana hiçbir görüntü verilmediğini belirtti.

Sözcü şöyle dedi: "Öncelikle F1 sadece eğlence değil ve hangi görüntülerin yayınlanacağına karar vermeden önce izlenecek bazı prosedürler ve protokoller var."

“Bir kazanın ardından tüm araç üstü görüntüleri, helikopter görüntüleri vb. şeyler kesiliyor. Yarış kontrolü ile yayın merkezi arasında doğrudan bir iletişim var."

"Sürücünün iyi olduğunu teyit edene kadar hiçbir görüntü gösterilmez. Bu kapsamda F1, bir noktada Romain'i ambulansta, kaskını çıkarıp, yardımla yürürken gösterdi"

"Yarış kontrolü/FIA'dan, tüm kişilerin (sürücü, hakemler, doktor vb.) güvende olduğuna dair onay ve kesinlik gelene kadar bir kazanın tekrarı gösterilmiyor. Zaten tekrarlar daha sonra başladı."

"Bir izleyicinin yorumda duyduklarının ve gördüklerinin bağlamı önemlidir. Görüntüler, Grosjean'ın nasıl hayatta kaldığından, Halo'dan, güvenlik standartlarındaki gelişmelerden ve tıp merkezindeki güncellemelerden bahsediyor."

"F1 ve FIA/Yarış kontrol arasında sürekli bir diyalog var ve seyirciler, aileler ve bundan etkilenenler hakkında aklı yerinde kararlar veriliyor."

Ricciardo'nun eleştirisi hakkında konuşan Haas takım patronu Gunther Steiner, Fransız pilotun iyi olduğunu öğrenmenin en iyi yolunun görüntüleri ekranlara getirmek olduğunu söyledi ve F1'e destek verdi.

"Burada iki görüşünüz olabilir. Ama benim düşüncem, eğer şanslıysa ve kötü bir şey olmadıysa, neden insanların anlayabilmesi için göstermiyorsunuz?"

"Evet kötüydü, ama herkes iyi. Bu haberi insanlara oldukça hızlı bir şekilde ulaştırmak istedik, Romain’ın durumu iyi, ancak ailesine, arkadaşlarına, bizi tanıyan insanlara, takımdaki insanlara bunu ulaştırmak zordu. TV ve bunun gibi bir şey aracılığıyla bir mesaj gönderdiğimizde bunun etkisi çok daha güçlü oluyor."

"Bence bunu, yani onun araçtan atlayışını göstermek, evet, biraz dramatik görünüyor, ama sonunda iyi sonuçlandı. İyi bittiği sürece de sorun yok."

"Elbette, kötü bir şey olursa gösterilmemeli. Televizyon etiği konusunda uzman değilim, ama bence iyi bir şey gösterildi."

“Kötü bir kazaydı, ama şanslıydık ve her şey yolunda gitti. İyi diyemem, çünkü böyle şeyler iyi bitmez. Ama sorun yoktu."