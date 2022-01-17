F1, Red Bull'un AlphaTauri'den yararlanacağından endişe ediyor

Bütçe sınırlaması, Formula 1 takımlarının, griddeki en iyi aracı geliştirmek için sınırsızca harcama yapmalarını engellemek amacıyla getirildi. Böylelikle, takımların birbirine yaklaşması ve Mercedes ve Red Bull gibi lider takımların, küçük ekiplere göre 10 milyonlarca dolar daha fazla yatırım yaparak avantaj elde etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buna rağmen, kardeş takıma sahip bazı ekiplerin bu durumdan yararlanabileceğine dair endişeler var.

McLaren teknik direktörü James Key, racingnews365.com ile röportajında "A-B" takımlarının yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi. Red Bull ve AlphaTauri gibi ortaklıkların büyük avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Key, yeni kurallar ve bütçe sınırlamasıyla, düzenlemelerde açık arayan bazı takımların olacağını da dile getirdi.

Key, "Her zaman bir şüphe olduğunu düşünüyorum çünkü kimin ne bulacağını asla bilemezsiniz."

"Elbette doğası gereği, esnetebileceğinizi fark ettikçe kurallar gelişiyor. Bu kaçınılmaz bir şey çünkü herkes en iyisini yapmak istiyor."

"Yani her zaman kaçırdığınız bir nokta olduğuna dair endişeler oluyor ama FIA oldukça açık ve özenli davrandı. Ancak bunların arkasında da bazı endişeler var."

"A-B takımlarının bu konudan faydalanabileceklerine dair soru işaretleri var. Bunu kontrol etmek de çok zor." dedi.

AlphaTauri with Red Bull Racing team group photo Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Key, "A-B takımları meselesi, bütçe sınırı varken çok dikkatle incelenmesi gereken bir şey. Bundan fayda sağlanabilir."

"Bir şey olduğunu iddia etmiyorum ama bunun kontrol etmesi çok zor bir şey olduğu ortada. Bence bu sadece finansal değil, herkesin sınırlama içerisinde adil çalıştığından emin olmak çok daha karışık bir durum."

"Peki bununla nasıl baş edilecek? Bu durum doğru şekilde mi ele alınıyor?"

"Bunun nasıl belirtileceği konusunda açık bir çaba var ama bu da, farklı şekillerde çıkar sağlanabilecek alanlardan biri."

"Yani aslında, bir takımın finansal boyutu ve kuralların yapmasına izin verdiği şeyler konusunda dikkatli olmalıyız. Şu anda bununla ilgili devam eden bazı tartışmalar var." dedi.