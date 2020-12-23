F1, Red Bull Ring'le olan anlaşmasını uzun vadeli olarak uzattı

Red Bull Ring, 2014 yılında Formula 1 takvimine dahil oldu ve geride kalan yedi yılda oldukça heyecanlı yarışlara ev sahipliği yaptı.

Bu yıl, 2020 takvimine ev sahipliği yapan ilk pist olan Red Bull Ring, aynı zamanda F1'e yardımcı olmak amacıyla ikinci bir yarış daha düzenledi.

Hem Red Bull hem de Formula 1'in bu ortaklıktan memnun olduğu biliniyordu ve tarafların yeni kontrat imzalamasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Servus TV'ye konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, pist ve F1 arasındaki kontrat görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Marko, "Görüşmeler tamamlandı ve çok yıllık bir sözleşme yapıldı. Liberty, Red Bull'un neler yapabileceğini gördü. Bizim girişimimiz olmasaydı, Formula 1 sezonu bu şekilde gerçekleşmiş olamazdı. "

"Bu yarış her zaman en iyilerden bir tanesi. Red Bull Ring dışarıdan basit gibi görünebilir ama hızlı bir tur atmak kolay değil."

"Ayrıca pistin manzarası muazzam."

"Yarış hafta sonlarında Hollandalı taraftarlardan oluşan turuncu bir 'deniz' görüyoruz. Tekrar 30.000-40.000 Hollandalı taraftarın yarışa gelmesini bekleyebiliriz."

"Açıkçası bunu sabırsızlıkla bekliyoruz ve birkaç yıldır Avusturya'daki en büyük spor etkinliğini sunduğumuz için mutluyuz." dedi.