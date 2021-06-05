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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

F1, Red Bull Ring'de tersine yarış yapılması fikrini reddetmiş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1 bu yıl iki yarışa ev sahipliği yapacak Red Bull Ring'deki yarışlardan birini tersine şekilde yapmayı görüştü ancak bu görüşmelerden sonuç çıkmadı.

F1, Red Bull Ring'de tersine yarış yapılması fikrini reddetmiş

Formula 1, Kanada Grand Prix'sinin iptali sonrası takvime giren ancak COVID-19'la ilgili seyahat kısıtlamaları yüzünden takvimden düşen Türkiye GP yerine Avusturya'da ikinci bir yarış yapılacağını açıklamıştı.

Red Bull Ring'deki bu iki yarış arka arkaya gerçekleştirilecek ve bazıları iki yarışın da birbirinin kopyası olmasından endişe ediyor.

Geçen yıl yağmurun yağması, iki hafta sonunun birbirlerinden farklı geçmesine yardımcı olmuştu fakat bu yıl ne olacağı belirsiz.

Auto Motor und Spot'a göre F1, ikinci Red Bull Ring yarışıyla ilgili bir dizi seçeneği tartıştı.

İki yarıştan birinde sprint yarışı düzenleme fikri masaya yatırıldı ancak Silverstone yarışının organizatörleri, F1 tarihindeki ilk sprint yarışına ev sahipliği yapma konusunda anlaşma yaptıkları için karara itiraz ettiler.

Bu yüzden bu fikir reddedildi.

Ters yönde ikinci bir yarış olasılığı düşünüldü, ancak birinci ve üçüncü virajda büyük değişiklikler yapılması gerekiyordu. Bu da Red Bull'a beş ila sekiz milyon euroya mâl olacaktı. Ayrıca bu miktar ödense bile iki Grand Prix arasında yetişmesi mümkün değildi.

Sonrasında eski Oesterreichring pist düzeninin kullanılması fikri masaya yatırıldı ancak buna da yerel halk itiraz etti. Halk, Red Bull Ring'in bu pist versiyonu kullanılması halinde çok fazla gürültü olacağını iddia ettiler.

Sonuç olarak geçen yıl Silverstone'daki ikinci yarışta olduğu gibi Pirelli'nin farklı lastik hamurları getirmesine karar verildi.

Ancak ekipler, C5 lastiklerinin Spielberg için uygun olmadığına inanıyor. Takımlara göre bu lastikler fazla yumuşak ve bu nedenle Red Bull Ring'deki kullanılmayacak.

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Azerbaycan GP 3. antrenman: Gasly lider, Verstappen kaza yaptı

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Azerbaycan GP 3. antrenman: Gasly lider, Verstappen kaza yaptı
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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