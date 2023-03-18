Önceki / Ferrari'nin henüz 2. yarışta içten yanmalı motorlarını değiştirmesinin arkasındaki neden ne? Sonraki / Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP sıralama turları
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Analiz

Red Bull'un arka kanat destek kolu, aynı zamanda süspansiyon kolunu da tutuyor

Adrian Newey'in başını çektiği Red Bull ekibi, aracında yer alan detaylarla etkilemeye devam ediyor. Takım tek sütunlu arka kanat destek kolunun egzozun etrafını saran bölümünü, arka süspansiyon kollarını yükseltmek için kullanmış.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Red Bull'un arka kanat destek kolu, aynı zamanda süspansiyon kolunu da tutuyor
Haberi dinle

Bu sene tek sütunlu arka kanat destek direğinde sorun yaşayan Ferrari, bu çözümü bugünkü antrenmanlarda iki aracına birden ekledi. Red Bull ise bu konsepti uzun yıllardır kullanarak geliştirdi ve onu daha ekstrem bir hale getirmeyi başardı.

Adrian Newey, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP öncesinde gridde beklerken, efsanevi not defterini çıkarıp not almaya devam etti. Başarılı teknik adam, her ne kadar şu anda en iyi araca sahip olsalar da 2023 araçlarına yakından bakarak rakip takımlardan dikkatini çeken çözümleri not aldı. 

Adrian Newey, Red Bull Racing's Chief Technical Officer

Adrian Newey, Red Bull Racing's Chief Technical Officer

Photo by: Red Bull Content Pool

Newey, ilginç bir şekilde Williams FW45'in arkasına geçerek, en düşük kaynaklarla hazırlanan araçlardan birisini detaylıca gözlemledi. Ferrari gibi bazı takımlar, rakip takımlardan birisinin çıkıp kendilerine belli alanda gelişmenin işaretini vermesini beklerler.

Red Bull'un RB19'daki tek destek kolunun egzozu saran yuvarlak bölümü, etrafındaki karbon kaplama olmadan çok nadiren görüntülenmiştir. Bu parça için, havacılık stiline göre tasarlanmış çok güçlü yüklere maruz kalan metal bir nesne diyebiliriz.

Red Bull Racing RB19, technical detail of the ring that also holds the suspension, not just the rear wing

Red Bull Racing RB19, technical detail of the ring that also holds the suspension, not just the rear wing

Photo by: Uncredited

Bu parça, destek amacıyla ağ şeklinde tasarlanmış ancak aracın bu kadar yüksek bir bölgesinde gereksiz ağırlık olmaması için, malzemesi ve tasarımı da ona göre hafif olacak şekilde seçilmiş. Diğer taraftan bu parça sadece arka kanada destek olması amacıyla değil, aynı zamanda arka süspansiyonun üst kolunu yüksek konumlandırması için kullanılmış.

Bu sayede vites kutusu sadece çok dar değil, aynı zamanda daha düşük bir bel çizgisi ile tasarlandı. Süspansiyonun üst kolları ise vites kutusu üstünde yer alan destek kolunun daire şeklindeki alt parçasına eklenirken bu parçanın içerisinden egzoz borusu geçiyor. 

Uygulama ustaca peki bu birbirine kenetlenen tasarım oyununun Red Bull'un arkası üzerinde herhangi bir etkisi olabilir mi?

paylaşım
yorumlar

Ferrari'nin henüz 2. yarışta içten yanmalı motorlarını değiştirmesinin arkasındaki neden ne?

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP sıralama turları
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Ferrari, Suudi Arabistan için ön ve arka kanadı değiştirdi

Ferrari, Suudi Arabistan için ön ve arka kanadı değiştirdi

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Ferrari, Suudi Arabistan için ön ve arka kanadı değiştirdi Ferrari, Suudi Arabistan için ön ve arka kanadı değiştirdi

Ferrari'nin yaşadığı arızanın sebebi bir kablodan mı ibaret?

Ferrari'nin yaşadığı arızanın sebebi bir kablodan mı ibaret?

Formula 1
Bahreyn GP

Ferrari'nin yaşadığı arızanın sebebi bir kablodan mı ibaret? Ferrari'nin yaşadığı arızanın sebebi bir kablodan mı ibaret?

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "Bu pistte her şey mümkün"

Verstappen: "Bu pistte her şey mümkün"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Bu pistte her şey mümkün" Verstappen: "Bu pistte her şey mümkün"

Verstappen: "Red Bull'un Suudi Arabistan'daki avantajı, Bahreyn'deki kadar büyük değil"

Verstappen: "Red Bull'un Suudi Arabistan'daki avantajı, Bahreyn'deki kadar büyük değil"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Red Bull'un Suudi Arabistan'daki avantajı, Bahreyn'deki kadar büyük değil" Verstappen: "Red Bull'un Suudi Arabistan'daki avantajı, Bahreyn'deki kadar büyük değil"

Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!

Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak! Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull: "Güç ünitesi kararıyla risk aldık ancak rekabetçi olacağız"

Red Bull: "Güç ünitesi kararıyla risk aldık ancak rekabetçi olacağız"

Formula 1

Red Bull: "Güç ünitesi kararıyla risk aldık ancak rekabetçi olacağız" Red Bull: "Güç ünitesi kararıyla risk aldık ancak rekabetçi olacağız"

Marko: "AlphaTauri sportif ve mali açıdan daha iyi olmalı"

Marko: "AlphaTauri sportif ve mali açıdan daha iyi olmalı"

Formula 1

Marko: "AlphaTauri sportif ve mali açıdan daha iyi olmalı" Marko: "AlphaTauri sportif ve mali açıdan daha iyi olmalı"

Verstappen: "Takımların birbirlerini kopyalamalarının ardından farkların kapanması sürpriz değil"

Verstappen: "Takımların birbirlerini kopyalamalarının ardından farkların kapanması sürpriz değil"

Formula 1

Verstappen: "Takımların birbirlerini kopyalamalarının ardından farkların kapanması sürpriz değil" Verstappen: "Takımların birbirlerini kopyalamalarının ardından farkların kapanması sürpriz değil"

Son Haberler

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor" Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum" Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün" Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum" Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.