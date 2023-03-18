Red Bull'un arka kanat destek kolu, aynı zamanda süspansiyon kolunu da tutuyor
Adrian Newey'in başını çektiği Red Bull ekibi, aracında yer alan detaylarla etkilemeye devam ediyor. Takım tek sütunlu arka kanat destek kolunun egzozun etrafını saran bölümünü, arka süspansiyon kollarını yükseltmek için kullanmış.
Bu sene tek sütunlu arka kanat destek direğinde sorun yaşayan Ferrari, bu çözümü bugünkü antrenmanlarda iki aracına birden ekledi. Red Bull ise bu konsepti uzun yıllardır kullanarak geliştirdi ve onu daha ekstrem bir hale getirmeyi başardı.
Adrian Newey, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP öncesinde gridde beklerken, efsanevi not defterini çıkarıp not almaya devam etti. Başarılı teknik adam, her ne kadar şu anda en iyi araca sahip olsalar da 2023 araçlarına yakından bakarak rakip takımlardan dikkatini çeken çözümleri not aldı.
Adrian Newey, Red Bull Racing's Chief Technical Officer
Photo by: Red Bull Content Pool
Newey, ilginç bir şekilde Williams FW45'in arkasına geçerek, en düşük kaynaklarla hazırlanan araçlardan birisini detaylıca gözlemledi. Ferrari gibi bazı takımlar, rakip takımlardan birisinin çıkıp kendilerine belli alanda gelişmenin işaretini vermesini beklerler.
Red Bull'un RB19'daki tek destek kolunun egzozu saran yuvarlak bölümü, etrafındaki karbon kaplama olmadan çok nadiren görüntülenmiştir. Bu parça için, havacılık stiline göre tasarlanmış çok güçlü yüklere maruz kalan metal bir nesne diyebiliriz.
Red Bull Racing RB19, technical detail of the ring that also holds the suspension, not just the rear wing
Photo by: Uncredited
Bu parça, destek amacıyla ağ şeklinde tasarlanmış ancak aracın bu kadar yüksek bir bölgesinde gereksiz ağırlık olmaması için, malzemesi ve tasarımı da ona göre hafif olacak şekilde seçilmiş. Diğer taraftan bu parça sadece arka kanada destek olması amacıyla değil, aynı zamanda arka süspansiyonun üst kolunu yüksek konumlandırması için kullanılmış.
Bu sayede vites kutusu sadece çok dar değil, aynı zamanda daha düşük bir bel çizgisi ile tasarlandı. Süspansiyonun üst kolları ise vites kutusu üstünde yer alan destek kolunun daire şeklindeki alt parçasına eklenirken bu parçanın içerisinden egzoz borusu geçiyor.
Uygulama ustaca peki bu birbirine kenetlenen tasarım oyununun Red Bull'un arkası üzerinde herhangi bir etkisi olabilir mi?
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