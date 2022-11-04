F1 raporları, COVID'den sonra gelirde artış olduğunu gösteriyor

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Yine de bu yılki gelir değişikliğinde, 2020 ve 2021 sezon sonu kadar bir uçurum yok. Geçen yıl yarış ve Padok Kulübü ziyaretleri artarak, finansal durum normal seviyeye dönmeye başlamıştı.

Toplam F1 geliri 2021'de 668 milyon dolardan 2022'de Temmuz-Eylül ayları arasında 715 milyon dolara yükseldi, ancak artan maliyetler sebebiyle işletme geliri sadece 80 milyon dolardan 82 milyon dolara yükseldi. 10 F1 takımı, 2021'de 338 milyon dolar olan ödemeleri 370 milyon dolara çıkardı.

2021 ve 2022'nin Temmuz-Eylül arası dönem, her ikisi de yedi yarış içerdiğinden oldukça doğru bir karşılaştırma sağlayabilir.

Her iki sezonda da altı yarış aynıydı, en büyük fark ilk yılın finansal olarak daha çok kazanç getiren Rusya GP'sine sahip olması, Fransa'nın ise 2022'de aynı dönemde takvime girmesiydi.

Bu değişiklik nedeniyle yarış promosyonu geliri aslında biraz düştü, ancak bu; yayın ve sponsorluk gelirlerindeki artışlarla dengelendi.

Bu konuda F1: “F1 bu sezon, kapasite sınırlamalarından etkilenmiyor ve 2022 sezonunun ilk dokuz ayı boyunca F1, tribünlere ve Padok Kulübü'ne katılımda güçlü bir artış gördü."

“Birincil F1 geliri, sezon sonuna yaklaştıkça medya hakları ve sponsorluktaki büyümeyle arttı, yarış promosyon gelirindeki kısmi düşüşle dengelendi."

“Yarış promosyonu geliri, önceki yıl Avrupa dışında bir yarış daha düzenlendiğinden; düzenlenen farklı etkinliklerden elde edilen daha düşük ücretler nedeniyle azaldı."

“F1 TV abonelik gelirlerindeki büyüme ve hem yeni hem de yenilenen sözleşmeli anlaşmalar kapsamında artan ücretler nedeniyle medya hakları arttı. Ayrıca yeni sponsorlardan elde edilen gelirlerin tanınması nedeniyle sponsorluk gelirleri de arttı."

“Diğer F1 gelirleri, özellikle 2022'de bir önceki yıla kıyasla bir ek yarış yapılan ve geçtiğimiz yıldan bugüne rekor katılım gören Padok Kulübü'nden elde edilen yüksek gelirlerle artmış oldu." şeklinde açıklama yaptı.

2021'e göre maliyetlerdeki genel artışı açıklayan F1, şunları söyledi: "Bu maliyetler, Padok Kulübü'ne daha yüksek katılım maliyetleri ve önceki yıla kıyasla gerçekleştirilen ek bir Padok Kulübü etkinliği nedeniyle arttı."

"Ayrıca, F1 gelirinin diğer maliyetleri de birincil F1 gelir akışlarıyla ilişkili yüksek komisyonlar ve ortak hizmet maliyetleri, ve daha yüksek Formula 2/Formula 3 maliyetleri nedeniyle arttı."

"Yüksek personel ve bilişim teknolojisi maliyetleri ile artan yasal ve diğer danışmanlık ücretleri nedeniyle genel ve idari giderler arttı."

The F1 logo Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images