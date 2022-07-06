F1, Putin'i savunan Bernie Ecclestone'u eleştirdi

Haberi dinle

Geçtiğimiz Perşembe sabah ITV'nin Good Morning Britain programına katılan Ecclestone, Ukrayna savaşı konusunda Putin'i savunan açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

91 yaşındaki Ecclestone, "Ben hâlâ ona kurşun alırım. Bunun yaralamamasını isterim ancak yine de bir kurşun alırım." dedi.

Neden bu şekilde açıklama yaptığının sorulması üzerine ise Ecclestone, "Çünkü o birinci sınıf bir insan ve o, doğru olduğuna inandığı şeyi yapıyor."

"Ne yazık ki o birçok iş insanı gibi, kesinlikle benim gibi. Zaman zaman hatalar yaparız ve hata yaptığınızda, ondan kurtulmak için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekir." şeklinde cevap verdi.

Ecclestone daha sonra, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy'i savaşın başlamasını engellemediği için eleştirdi.

Ecclestone, "Ukrayna'daki diğer kişi, mesleğini anladığım kadarıyla eskiden bir komedyenlikti ve sanırım bu mesleğe devam etmek istiyor gibi görünüyor çünkü bence eğer bazı şeyleri düşünmüş olsaydı, kesinlikle mantıklı bir insan olan Putin ile konuşmak için yeterince çaba harcardı. Onu dinlerdi ve muhtemelen bu konuda bir şeyler yapabilirdi." dedi.

Bernie Ecclestone, CEO Formula One Group (FOM) with Mohammed Ben Sulayem Photo by: Sutton Images

Ecclestone'un açıklamaları sosyal medya üzerinde yayıldıkça büyük eleştiri gördü. Ecclestone, 2017'de sporu Liberty Media'ya satmasının ardından yönetimden çekildi ancak yine de önemli bir role sahip.

Ecclestone'un açıklamalarının ardından F1 yönetimi, konu hakkında açıklama yapma gereği duydu.

Açıklamada, "Bernie Ecclestone tarafından yapılan yorumlar, onun kendi görüşünü içeriyor ve sporun modern değerleriyle tamamen zıtlık içerisinde." denildi.

F1, ilk defa Ecclestone'un tartışmalı yorumları karşısında kendisini soyutlamıyor. Ecclestone 2020'de Hamilton'ın ırkçılığa karşı duruşuyla alakalı tartışmalı açıklamalarda bulunmuştu. O dönemde de F1 yönetimi Ecclestone'un açıklamalarına katılmadığını açıklamak durumunda kalmıştı.