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F1, Prens Philip'in cenaze töreni için Imola yarışının saatlerini değiştirdi

Ekleyen:
, Editör

Formula 1 ve FIA, bugün eş zamanları olarak yaptıkları bir açıklama ile, Imola hafta sonundaki seanslara ait yarış saatlerinin değiştirildiğini açıkladı.

F1, Prens Philip'in cenaze töreni için Imola yarışının saatlerini değiştirdi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan'da hayatını kaybetmişti. 

Kraliyet ailesi, 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in cenaze töreninin, 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te Prens Philip’in hayatını kaybettiği Windsor kalesindeki St. George's Şapeli'nde yapılacağını duyurmuştu.

Bu, Formula 1 yarış hafta sonuyla çakışıyor.

Bugün bir açıklama yayınlayan Formula 1 ve FIA, cenaze törenine olan saygıdan ötürü Imola yarışının saatlerinin değiştirileceğini açıkladı.

Buna göre cuma günkü ilk antrenman seansı artık TSi 12:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sonrasında 2.5 saatlik bir ara olacak ve ardından TSi 15:30'dan 16:30'a kadar ikinci antrenman seansı düzenlenecek.

Cumartesi günü ise üçüncü antrenman seansı TSi 12:00-13:00 arasında yapılacak. Sıralama turları ise 15:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Pazar günkü yarışın saatinde değişiklik yapılmadı. Buna göre yarış TSi 16:00'da yapılacak.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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