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Formula 1 / Son dakika

Brawn: "F1, pozitif COVID vakası olmamasına rağmen "rahat" olamaz"

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Brawn: "F1, pozitif COVID vakası olmamasına rağmen "rahat" olamaz"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
11 Tem 2020 14:02

Ross Brawn, F1'in Avusturya'da kaldığı süreçte padokta bulunan herkese yapılan 8.000 testin sonucunda pozitif vaka çıkmamasına rağmen "rahat" bir tavır takınamayacaklarını söyledi.

Geçen hafta sonu Red Bull Ring'de başlayan 2020 sezonunun ardından F1, padoku bir "biyosfer" ortamına geçirip, yarışa katılan herkesin güvenliğini sağlamak için katı kurallar getirdi.

Takımlar, belirli alanlarda sosyal mesafeyi korumak zorundalar ve başka takım üyeleri ile iletişime geçemiyorlar, aynı zamanda padokta bulunan insanlar ve medya mensupları arasında da bir iletişim kurulmuyor.

Avusturya'ya gelen tüm personel, 5 günde bir COVID-19 testine girmek zorunda ve F1, Cuma günü yaptığı açıklamada, geçen hafta yaptığı 4.566 testten hiçbirinin sonucunun pozitif çıkmadığını söyledi.

Böylece iki haftalık periyotta toplam 8.598 test yapılmış oldu ve hepsinin sonucu negatif çıktı.

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn, kendilerinin oluşturduğu biyosfer planının bir başarı olduğunu, bu dönem boyunca uyanık olmanın önemli olduğunu söyledi, ancak bu dönemin herhangi bir kısmında pozitif bir test sonucunun beklentiler arasında olduğunu ekledi.

Brawn açıklamasına şu şekilde devam etti: "Motor sporları, lojistik olarak gayet iyi bir durumda. Lojistik olarak iyi bir organizasyona sahibiz. A planı, B planı, C planı oluşturmak bizim alışık olduğumuz, her zaman yaptığımız şeyler."

"FIA ile, Formula 1 ile, destekçiler ile ve takımlar ile beraber, yarışları tekrardan başlatmak için bir plan yaratmak amacıyla düzenli görüşmeler yaptık."

"Biyosferi yaratmamızdaki asıl konseptimiz, büyük bir baloncuk yaratıp, daha sonrasında küçük takımlarla beraber daha küçük baloncuklara ayrılmaktı. Böylece belirli bir noktada pozitif vaka çıkması durumunda, bunu kontrol altına alabileceğiz ve riski minimize edebileceğiz."

"Eşim, benim buraya gelmem konusunda çok endişeliydi ve ben de buranın benim için en güvenli yer olacağını ona söyledim, bu yorumumda da gayet tarafsız ve objektiftim."

"Tahtaya vuralım, şu ana kadar her şey gayet iyi gidiyor, ancak rahat olamayız. Herkese çabaları için teşekkür ederim."

COVID-19 salgını sonrasında yeniden başlayan ilk uluslararası spor organizasyonu olan F1, diğer müsabakaların hâlâ durdurulmuş olması ile beraber büyük bir ilgi topladı.

Ancak Brawn, pek çok kişinin takip etmiş olması ile beraber, güvenlik standartlarını ve protokolleri korumada F1'in tedbiri elden bırakmaması gerektiğinin altını çizdi.

"TV yayınları konusunda inanılmaz bir geri dönüş aldık, çok yüksek sayılarla karşı karşıya kaldık, özellikle dijital ve sosyal medya kısmında."

"Geçtiğimiz hafta sonu çok güçlü sayılara sahiptik ve herkes, tüm herkes için güvenli bir ortam sağlandığı sürece, yarışmaya devam etmemiz konusunda çok istekliler."

"Uluslararası bir sport olarak Formula 1'in, dünya etrafında gezecek olması ile beraber, bir ülkeye COVID taşımadığından emin olmamız gerekiyor."

"Ülkelerin, güvenli bir aktivite yaptığından emin olacakları bir organizasyon olmamız gerekiyor."

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Editör Luke Smith

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