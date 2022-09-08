F1: "Porsche vazgeçerse, spora girmek isteyen başka üreticiler var"

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Porsche'nin, yeni motor düzenlemelerinin yürürlüğe gireceği 2026 yılından itibaren Red Bull ile güçlerini birleştirmesi bekleniyordu.

Başlangıçta Porsche'nin Milton Keynes merkezli markanın yüzde 50'lik hissesini satın alacağı ve Red Bull'un güç ünitesi departmanıyla ortaklaşa bir güç ünitesi geliştireceği düşünülüyordu.

Ancak, Red Bull ve Porsche'nin çalışma planlarının ayrıntıları üzerinde çalışırken, iki tarafın da kabul etmeye istekli olduğu noktalarda bazı engeller ortaya çıktı.

Red Bull, büyük bir şirketle güçlerini birleştirmek uğruna, F1'deki başarısının temel dayanaklarından biri olan bağımsızlık ve hızlı tepki verme yeteneklerini feda etmek isteyip istemediğini sorguladı.

Red Bull o zamandan bu yana Porsche planının devam etmesi halinde bunun tamamen kendi şartlarına göre olması gerektiğini açıkça belirtti ve bu da artık hissedarlık ihtimalinin kalmadığı anlamına geliyordu.

Açık görünen tek seçenek Porsche'nin Red Bull'un güç ünitesi departmanıyla ortaklık kurması gibi görünüyor ancak Alman otomobil üreticisi, başından beri sadece bir motor tedarikçisi olmak istemediğini açıkça belirtiyor.

Porsche'nin katılımı konusundaki belirsizlik, F1'in 2026 için iki yeni üreticiyi çekme umutlarının da suya düştüğü anlamına gelebilir.

Ancak Domenicali, kenarda doğru fırsatı bekleyen ve bilerek mesafeli görünen bazı üreticiler olduğunu söylüyor.

İtalya Grand Prix'si öncesinde Porsche'nin durumu hakkında konuşan Domenicali, "Porsche'nin, 2026 yılında yürürlüğe girecek olan yeni güç ünitesine yönelik kuralları tartışan ve tartışmaya devam eden grubun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyebilirim."

"Hepimiz Porsche ve Red Bull'un yorumlarını gördük ve ne yapacaklarına artık onlar karar verecek."

"Formula 1'in 2026'ya doğru çok kapsayıcı bir platform olacağına inanıyorum. Dolayısıyla mühendislerle yaptığımız görüşmelerde yer alan ancak kendisini açıklamamayı tercih eden başka üreticiler de var." dedi.

Domenicali, F1'in 2026 düzenlemelerinin üreticiler için son derece cazip olduğunu ve sporun, gelip giden otomobil üreticilerinin gelgitlerini atlatacak kadar sağlam olduğunu düşünüyor.

F1 CEO'su, "Kendi adımıza korkmuyoruz. Son Concorde Anlaşmasında, Formula 1'i bırakmak isteyen takım veya üreticilerden, bunu bir yıl önceden haber vermelerini istedik, geçmişte kurallar çok daha katıydı."

"Bugün, geçmişte hiç olmadığı kadar büyük takımlara, üreticilere ve motor tedarikçilerine sahibiz. Bir şeyler değişirse ne yapacağımızı biliyoruz." dedi.