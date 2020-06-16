F1, pit ekipmanlarının gelişimini donduruyor

Geçen yıl pit stoplar oldukça hızlıydı ve Red Bull tüm zamanların rekorunu kırmayı bile başardı.

Bundan ötürü hemen hemen tüm takımlar kendi pit ekipmanlarını geliştirmeye çalışıyorlardı ve bu da takımların para harcadığı bir başka önemli olan haline geldi.

Özellikle Williams ve Red Bull, pit stop tarafında diğerlerinden birkaç adım önde görünüyordu.

Fakat Formula 1 yönetimi, 2020 sezonuyla birlikte pit ekipmanlarının gelişimini de yasaklama kararı aldı.

FIA tarafından yayınlanan yeni bir Teknik Direktife göre takımlar, maliyetleri düşürme önlemleri kapsamında 30 Eylül'den itibaren pit ekipmanlarını geliştiremeyecek.

10 takımın 22 Temmuz'a kadar FIA'ya, kullandıkları pit stop ekipmanlarıyla ilgili tam bir açıklama yapmaları gerekecek. Bu tarihten itibaren -30 Eylül'e kadar- tüm takımlar FIA'ya bildiride bulunmak şartıyla değişiklik yapabilecekler.

30 Eylül'den sonra da sadece küçük değişiklikler yapılabilecek. Bunlar arasında farklı araç sürüş yüksekliğine göre krikoları ayarlamak gibi şeyler yer alıyor. Ancak bu değişikliklerin FIA'dan geçmesi gerekecek.

Diğer değişiklikler ise sadece daha fazla güvenlik sağlamak için yapılabilecek.

Kural koyucular başlangıçta standart pit ekipmanları getirmeyi düşündüler ancak bunu yaparken tüm takımların yeni bir ekipman seti alması gerecekti ve bu da maliyetleri arttıracaktı.

Formula 1 yönetiminden yapılan açıklamada, bu önlemin maliyetleri azaltmak amacıyla alındığı çünkü pit ekipmanlarının gelişiminin çok pahalı olduğuna yer verildi.

Gelecekte bazı parçaların standartlaştırılması da hedefleniyor.

Bu yöntem sayesinde pit stop ekipmanları en üst seviyede kalacak ama donduruldukları için maliyetler düşük olacak.