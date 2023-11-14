Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Bottas, yardım amaçlı "çıplak takvim" çıkarttı

Valtteri Bottas, Movember yardım kampanyasının bir parçası olarak çıplak olduğu bir takvimi satışa sundu.

Editör Elif Adli
Yayın tarihi
Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Bottas, Movember ile sürdürdüğü yardım kampanyasındaki her satışın bir kısmını Prostat Kanseri Araştırmalarına bağışlayacak.

Finlandiyalı pilot, geçtiğimiz yılın başında Mercedes'le yollarını ayırdığından beri daha özgür hareket ediyor. 

Geçtiğimiz yıl Bottas'ın bir nehrin kenarında çekilmiş olan çıplak fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Hatta Bottas, bu fotoğrafı çerçeveletip eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'a hediye etti. Geçtiğimiz günlerde de bu olayı 13 resimli bir takvimde tekrarladı.

Bu takvimin her kapağında Bottas'ın arkadan çekilmiş çıplak fotoğrafları yer alıyor.

20 dolardan satışa sunulan, "Bottass" takvimin satışından kazanılan her 5 dolar Prostat Kanseri Araştırmalarına bağışlanacak.

Bottas, prostat ve testis kanserinin yanı sıra erkeklerin ruh sağlığına da dikkat çeken Movember hareketini desteklediği için son F1 yarışlarında kaskında bıyık çıkartmasıyla yarıştı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Norris'e göre Verstappen'i zorlayabilecek beş pilot kim?
Sonraki haber Hamilton: "Las Vegas'a 'açık fikirli' bir şekilde gitmeliyiz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Elif Adli
Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"

Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"

Formula 1
Las Vegas GP

Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor" Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"

Alpine, Meignan'ın büyük katkı vermesini bekliyor

Alpine, Meignan'ın büyük katkı vermesini bekliyor

Formula 1

Alpine, Meignan'ın büyük katkı vermesini bekliyor Alpine, Meignan'ın büyük katkı vermesini bekliyor

Albon: "Pist limitlerindeki geç uyarılar, sürücüler için adil değil"

Albon: "Pist limitlerindeki geç uyarılar, sürücüler için adil değil"

Formula 1
Mexico City GP

Albon: "Pist limitlerindeki geç uyarılar, sürücüler için adil değil" Albon: "Pist limitlerindeki geç uyarılar, sürücüler için adil değil"

Valtteri Bottas
Daha fazlası
Valtteri Bottas
Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak”

Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak”

Formula 1
Mexico City GP

Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak” Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak”

Bottas: "Alfa Romeo, 2023'e beklediğimiz seviyede başlamadı"

Bottas: "Alfa Romeo, 2023'e beklediğimiz seviyede başlamadı"

Formula 1

Bottas: "Alfa Romeo, 2023'e beklediğimiz seviyede başlamadı" Bottas: "Alfa Romeo, 2023'e beklediğimiz seviyede başlamadı"

Bottas: "Audi döneminde takımda kalmaya devam etmek mantıklı olacak"

Bottas: "Audi döneminde takımda kalmaya devam etmek mantıklı olacak"

Formula 1

Bottas: "Audi döneminde takımda kalmaya devam etmek mantıklı olacak" Bottas: "Audi döneminde takımda kalmaya devam etmek mantıklı olacak"

Son Haberler

GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

F1 Formula 1

GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi? GM'nin motor planları, Andretti'nin F1'e giriş çalışmasını güçlendirecek mi?

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı Hamilton, takımın önde gelen mühendisiyle yaşadığı tartışmayı açıkladı

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli? Red Bull'un Abu Dhabi antrenmanlarına iki çaylakla çıkması neden değerli?

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz" Vasseur: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alabiliriz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol