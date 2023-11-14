Bottas, yardım amaçlı "çıplak takvim" çıkarttı
Valtteri Bottas, Movember yardım kampanyasının bir parçası olarak çıplak olduğu bir takvimi satışa sundu.
Bottas, Movember ile sürdürdüğü yardım kampanyasındaki her satışın bir kısmını Prostat Kanseri Araştırmalarına bağışlayacak.
Finlandiyalı pilot, geçtiğimiz yılın başında Mercedes'le yollarını ayırdığından beri daha özgür hareket ediyor.
Geçtiğimiz yıl Bottas'ın bir nehrin kenarında çekilmiş olan çıplak fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Hatta Bottas, bu fotoğrafı çerçeveletip eski takım arkadaşı Lewis Hamilton'a hediye etti. Geçtiğimiz günlerde de bu olayı 13 resimli bir takvimde tekrarladı.
Bu takvimin her kapağında Bottas'ın arkadan çekilmiş çıplak fotoğrafları yer alıyor.
20 dolardan satışa sunulan, "Bottass" takvimin satışından kazanılan her 5 dolar Prostat Kanseri Araştırmalarına bağışlanacak.
Bottas, prostat ve testis kanserinin yanı sıra erkeklerin ruh sağlığına da dikkat çeken Movember hareketini desteklediği için son F1 yarışlarında kaskında bıyık çıkartmasıyla yarıştı.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team
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