Podyuma çıkan pilotların S Sport'a verdikleri özel demeçler
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Formula 1 pilotları, bugünkü Türkiye GP'nin ardından özel olarak Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı S Sport'a açıklamalarda bulundular. Pilotların yarışla ilgili özel açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz.
Lewis Hamilton
Sebastian Vettel
Sergio Perez
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Türkiye GP
|Editör
|Abdullah Çelik
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Podyuma çıkan pilotların S Sport'a verdikleri özel demeçler
paylaşım
yorumlar
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