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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Podyuma çıkan pilotların S Sport'a verdikleri özel demeçler

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Podyuma çıkan pilotların S Sport'a verdikleri özel demeçler
Ekleyen:

Formula 1 pilotları, bugünkü Türkiye GP'nin ardından özel olarak Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı S Sport'a açıklamalarda bulundular. Pilotların yarışla ilgili özel açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz.

Lewis Hamilton

 

Sebastian Vettel

 

 

Sergio Perez

 

 

 

Galeri: Hamilton'ın şampiyonluk kutlaması

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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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