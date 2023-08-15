F1 pilotlarının mevcut anlaşmaları ne zaman sona eriyor?

Lewis Hamilton – Mercedes – 2023 sonuna kadar

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG signs an autograph for a fan Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton'ın Mercedes ile olan mevcut sözleşmesi, 2021 Avusturya Grand Prix'sinde, Britanyalı pilotun aynı yılın başlarında imzaladığı tek sezonluk anlaşmanın ardından açıklanmıştı.

2024 için kiralanabilecek durumda bulunan yedi kez şampiyonunun adı, her ne kadar reddedilmiş olsa da Ferrari ile anıldı.

Hamilton, Mercedes'e 2013'te katıldı ve takım patronu Toto Wolff'un Haziran ayı başlarında bir anlaşmanın tamamlanmasının "haftalar değil, günler" meselesi olduğunu söylediğinde yeni bir sözleşmenin yakında geleceği tahmin ediliyordu.

Ancak henüz bu olmadı. Gecikmenin arkasında mali konuların olduğu düşünülmese de, sponsorluk taahhütleri gibi daha küçük sözleşme tartışmaları gösteriliyor. Hamilton şu anda 2024 için anlaşma konusunda serbest bir pilot konumunda.

Zhou Guanyu – Alfa Romeo – 2023 sonuna kadar

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, signs autographs for fans Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo, Kimi Raikkonen'in de emekli olduğu 2021'in sonunda Antonio Giovinazzi'yle yolları ayırmayı seçtikten sonra, Valtteri Bottas'ın yanında yarışması için üç yıldır Formula 2'de yarışan Zhou Guanyu ile anlaştı.

Bu anlaşma, geçen yılki Singapur GP öncesinde 2023 sezonunu kapsayacak şekilde uzatıldı. Zhou'nun Alfa ve F1'deki geleceği kontrat açısından belirsiz olsa da, düzenli olarak puan kazandıran pozisyonlarda yer alma konusunda zorlanan bir araçta sessizce etkileyici bir sezon yürütüyor.

Daniel Ricciardo – AlphaTauri – 2023 sonuna kadar

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo, 2023 Macaristan GP öncesinde Nyck de Vries'in yerini alarak 2012-13'te F1 kariyerinin başlangıcında yarıştığı takıma yeniden katıldı (ilk yarışına 2011'de HRT ile çıkmıştı). Ancak o, 2022'de McLaren'den ayrılmasının ardından yarı zamanlı yedek pilot olarak çalıştığı Red Bull'un kıdemli takımından ödünç alındı.

Ricciardo, 2022'nin geri kalan yarışlarında AlphaTauri için iyi bir performans sergilerse, 2024 gibi erken bir tarihte Sergio Perez yerine Red Bull'a terfi etmeyi hedefliyor. Ancak böyle bir değişiklik gerçekleşecekse bile 2025 daha olası duruyor.

Yuki Tsunoda – AlphaTauri – 2023 sonuna kadar

Yuki Tsunoda, AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda, Red Bull'un genç sürücü programından F1'e terfi eden en son sürücü oldu ve 2021 sezonundan bu yana AlphaTauri için yarışıyor. 2022 için bir yıllık sözleşme uzatma imzaladı ve ardından geçen yılki Singapur GP öncesinde 2023 sezonunu kapsayacak şekilde yeniden tek senelik sözleşme imzalandı.

Japon sürücü, vahşi ve hızlı ancak tutarsız sürüş konusunda kötü bir üne sahip. Ayrıca eğitimini geliştirmek ve AlphaTauri ile daha yakın çalışmak için İngiltere'den İtalya'ya taşınması gerekti (daha önce F1 simülatörünü kullanmak için Red Bull'un Milton Keynes fabrikasının yakınında yaşıyordu).

Tsunoda artık, AlphaTauri takım patronu Franz Tost'un, her ne kadar de Vries'te uygulanmasa da, çaylak bir sürücüye verilmesi gerektiğini söylediği 3 senelik periyodun sonuna geldi. Ancak Hollandalı'nın takımdan gönderilmesi, artık daha deneyimli değil daha genç AlphaTauri sürücüsü olduğu için Tsunoda üzerindeki baskıyı hafifletiyor.

Logan Sargeant – Williams – 2023 sonuna kadar

Logan Sargeant, Williams Racing Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Amerikalı yarışçı Logan Sargeant, İngiliz merkezli takım, 2020'de ABD'li özel yatırım şirketi Dorilton Capital tarafından kurucu ailesinden satın alınmasının ardından 2021'in sonlarında Williams'a genç sürücü olarak katıldı. 2022 ABD GP'de, o zamanki Williams takım patronu Jost Capito, o dönemde Formula 2'de yarışan Sargeant'ın gerekli süper lisansı alması halinde 2023'te kendileri adına F1'de yarışacağını duyurdu. Sargeant, dört F1 antrenman seansına katılarak ve o yılki F2 şampiyonasında dördüncü olarak süper lisansı almayı başardı.

Sargeant, geçen yılki Abu Dhabi GP'sinin ardından 2023 için Williams pilotu olarak ilan edildi ve anlaşmanın çok yıllı bir düzenleme olduğundan bahsedilmedi. Çaylak sezonundaki ilk 12 yarışta Sargeant henüz bir puan alamadı, ancak yeni Williams takım patronu James Vowles'ın açık desteğine sahip.

Kevin Magnussen – Haas – 2023 sonuna kadar

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Haas, 2020'de 2022'deki kurallar dönemine hazırlanırken Kevin Magnussen ve Romain Grosjean ile yollarını ayırarak iki genç pilotla anlaşma kararı almıştı. O isimlerden birisi Nikita Mazepin'di. Rus pilot, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırının ardından Haas'ın Uralkali sponsorluğunu iptal etti ve Mazepin ile yollarını ayırdı. Bu adımdan birkaç gün sonra Haas Magnussen'i yeniden göreve çağırdı.

Bu anlaşma 2023 sonuna bitiyor ancak Magnussen, takımın geleceğinin 2022 sonunda MoneyGram isim sponsorluğuyla rahatlamasının ardından yerini korumayı bekliyor. Magnussen ve takım arkadaşı Hulkenberg, daha önceki yıllarda farklı takım arkadaşları arasında yaşanan anlaşmazlıklara ve 2017'de farklı takımlarda yarışırken aralarında yaşanan (s*ck my d*ck) röportajına rağmen sorunsuz bir birlikteliğe sahipler.

Nico Hulkenberg – Haas – 2023 sonuna kadar

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

İki seneyi tam zamanlı F1 koltuğu olmadan geçirdikten sonra, Nico Hulkenberg'in 2023'te kaza eğilimli olan Mick Schumacher'in yerine Haas'a geçeceği açıklandı. Alman sürücünün kontratının 2024'ü de kapsama seçeneği içerdiği söylense de, anlaşmanın çok yıllık olduğuna dair bir duyuru olmadı.

2019'un sonunda Esteban Ocon için Renault tarafından gönderilen Hulkenberg, 2020'de Racing Point'te Perez ve Lance Stroll'un ve ardından Aston Martin'de Sebastian'ın yerini alarak COVID-19'dan etkilenen sezonlarda "F1'in süper yedek pilotu" olarak tanındı.

2015 Le Mans 24 Saat galibi, 193 F1 yarışına katılmasına rağmen hiç podyuma çıkamadı ancak 2023'te Haas için düzenli olarak - özellikle sıralama turlarında - öne çıkan isim oldu.

Sergio Perez – Red Bull – 2024 sonuna kadar

Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Racing

Perez'in 2022 Monaco GP'de kazanmasının ardından attığı imza ile birlikte mevcut Red Bull anlaşması 2024 sonuna kadar devam ediyor. Perez'in o yarışı kazanmasının ardından takım patronu Christian Horner'ın podyumda anlaşmanın kısa süre içerisinde imzalanacağı söylediği anlar kameraya yansımıştı.

Perez'in 2022 ve 2023'teki performansları genel olarak Red Bull'un beklentileri dahilinde olsa da, sezon başındaki cadde pistlerinin geride kalıp daha geleneksel yüksek hızlı pistlere gidilmesiyle yaşanan performans düşüşü, Perez'in 2024'te yerini Daniel Ricciardo'ya kaptırabileceği iddialarını gündeme getirdi. Ancak böyle bir şey olacaksa bile 2025 daha olası duruyor.

Charles Leclerc – Ferrari – 2024 sonuna kadar

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Charles Leclerc'in mevcut Ferrari anlaşması, tüm pilotlar içerisinde en eskisi. Ferrari, Sebastian Vettel'den sonraki dönem için yeni yıldızını bulduğunu düşünerek 2019 Aralık ayında Leclerc ile 2024 sonuna kadar devam edecek anlaşma imzalamıştı.

2020 ve 2021'de Ferrari'nin yükselişini umarak sabreden Leclerc, 2022'deki kuralların sıfırlandığı dönemde şampiyonluk umuduyla sezona başladı ancak sezon içerisinde hem pilot hem de takım tarafından yapılan hatalar ve dayanıklılık sorunlarıyla şampiyonluk umudu giderek söndü. 2023 de şu ana kadar daha iyi değildi.

Taraflar bu yaz "yavaştan" 2024 sonrası dönem için konuşmaya başladılar ancak Leclerc'in adı zaman zaman diğer takımlarla da anılıyor. Leclerc'in kulağı Ferrari'nin üst yönetiminin yapacağı açıklamalarda olabilir.

Carlos Sainz – Ferrari – 2024 sonuna kadar

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Carlos Sainz; Toro Rosso, Renault ve McLaren'de geçirdiği yılların ardından 2021'de Sebastian Vettel'in yerine geçmesi için Ferrari ile anlaşmıştı. Ferrari, geçen sene Nisan ayında Sainz ile anlaşma yeniledi ve bu anlaşması 2024 sonunda sona erecek.

Bu, Sainz'ın anlaşmasının takım arkadaşıyla aynı sene sonunda biteceği manasına geliyor. Sainz şu an için Ferrari ile anlaşmayı umuyor olsa da onun adı daha çok Sauber'i devralacak olan Audi ile anılıyor. Buna karşı Sainz, bu tür görüşmelerin olduğu iddialarını yalanladı.

Esteban Ocon – Alpine – 2024 sonuna kadar

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Esteban Ocon, 2020'de Renault ile anlaşmak için Mercedes ile olan genç sürücü anlaşmasını bırakmıştı. Daha sonra Renault ile anlaşma yenileyen Ocon'un mevcut anlaşması 2024 sonunda bitiyor.

Ocon, mevcut anlaşmasını imzalamasından bir ay sonra kaotik Macaristan GP'de F1'deki ilk zaferini almıştı. Fransız sürücü sonrasında sadece bir kez daha (2023 Monako GP) podyuma çıkabildi.

George Russell – Mercedes – 2024 sonuna kadar

George Russell, Mercedes-AMG signs an autograph for a fan Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, 2021'de uzun vadeli Mercedes pilotu olarak açıklanmıştı. Genç pilotun anlaşmasının uzunluğu konusunda resmi bir açıklama yapılmasa da, mevcut anlaşmanın 2024 sonuna kadar devam edeceği düşünülüyor.

2017'den bu yana Mercedes programında yer alan Russell, 2019'da Mercedes desteğiyle Williams'ta F1'e giriş yapmıştı. İlk galibiyetini 2022 Brezilya GP'de alan Russell, GPDA'da yer alan tek aktif sürücü direktör konumunda.

Fernando Alonso – Aston Martin – 2024 sonuna kadar

Fernando Alonso, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

2022 yaz tatilinin bitmesiyle birlikte Alonso, Alpine'den ayrılıp Aston Martin'de Sebastian Vettel'in yerine geçeceğini duyurarak büyük bir sürpriz yapmıştı.

Alonso, Aston ile çok senelik anlaşma imzaladı ve bu anlaşma en azından bu seneyi ve gelecek seneyi kapsıyor. Ancak F1'de genelde anlaşmalar +1 opsiyonlu olduğu için Alonso'nun anlaşması belki de 2025 sonuna kadar devam edecek.

Oscar Piastri – McLaren – 2024 sonuna kadar

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Geçen sene bu zamanlarda Alpine, Fernando Alonso'nun ayrılık kararıyla zor bir duruma düşmüştü. Alonso'nun ayrılığı sonrasında Alpine, genç sürücüsü Piastri'yi açıkladı ancak Piastri McLaren adına yarışacağını duyurarak yeni bir darbe daha indirdi. McLaren, Piastri için Daniel Ricciardo'yla yollarını erkenden ayırma kararı aldı.

Bu gelişmelerdeki anlaşmazlık, FIA'nın ilgili birimi tarafından incelendi ve sonunda McLaren'ın Piastri ile olan anlaşmasının geçerli olduğu duyuruldu. Piastri'nin mevcut anlaşması 2024 sonunda bitiyor olsa da anlaşmanın 2+1 opsiyonlu olduğu düşünülüyor.

Pierre Gasly – Alpine – 2024 sonuna kadar

Pierre Gasly, Alpine F1 Team Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Gasly'nin Alpine ile olan mevcut sözleşmesi 2022 Japonya GP'sinde duyuruldu - bu hamle, Vettel'in emekliliği ve Alonso'nun Alpine'den sürpriz bir şekilde ayrılmasıyla başlayan o yılki pilot pazarı hareketliliğinin son önemli aşamasıydı.

2014'ten beri Red Bull'un genç pilotu olan Gasly, 2019'da Verstappen'in yanında Ricciardo'nun yerine üst düzey takıma terfi etti. Ancak sadece 12 yarıştan sonra yerini Alex Albon'a bıraktı ve bunun ardından gönderildiği AlphaTauri takımından - Albon da 2020'de Red Bull'da zorlanmasına ve Gasly'nin o yılki İtalya GP'sini kazanmasına rağmen - yeniden Red Bull'a dönmesi mümkün olmadı.

Başlangıçta 2023'te AlphaTauri'de yarışacağı doğrulanan Fransız pilotun 2023 için Alpine'den aldığı teklifin kabul edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı ve Fransız pilot sonunda Red Bull ailesinden kesin olarak ayrıldı.

Valtteri Bottas – Alfa Romeo – 2024 sonuna kadar

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

Mercedes'in Hamilton'ın beş yıllık takım arkadaşlığını sona erdirip yerine 2022'de Russell'ı getirmeyi tercih etmesinin ardından Valtteri Bottas, Sauber tarafından yönetilen Alfa Romeo takımıyla geçen sezondan itibaren geçerli olacak "çok yıllı" bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, opsiyonuyla birlikte 2025'in sonuna kadar uzayabilir.

Bottas, Mercedes'te çalıştığı süre boyunca düzenli olarak tek yıllık anlaşmalar imzalıyordu. Bu yüzden Alfa Romeo ile F1'deki uzun vadeli geleceğinin güvende olmasından hoşnut olduğu biliniyor. Bottas, 2026'da Audi'ye dönüştüğünde mevcut takımı için yarışmaya devam etme arzusunu şimdiden ifade etti.

Alex Albon – Williams – 2024 sonuna kadar

Alex Albon, Williams Racing Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Albon, Nissan ile Formula E'de yarışarak yeni bir kariyere başlamak üzereyken, Red Bull onu 2012'de Formula Renault'da bir sezon yarıştığı junior programına geri aldı ve sürpriz bir şekilde 2019 için Toro Rosso koltuğu verdi. Red Bull, sene ortasında gönderdiği Gasly'nin yerine onu ana takıma geçirdi.

Albon daha sonra 2021 yılını Verstappen ve Perez'in yedeği olarak kenarda geçirdi ve 2022'de Williams için yarışmak üzere bir yıllık bir anlaşma imzaladı. O sezonun yaz tatilinde Albon'un Williams ile en az 2024 sonuna kadar sürecek çok yıllı bir anlaşmayla devam edeceği açıklandı, ancak onun da '2+1' seçeneği olabilir. Londra doğumlu Taylandlı yarışçı Williams için sıralama turlarında parladı, akranları ve daha geniş padok grubu arasında çok sevildi ve zorlu araçlarla birkaç etkileyici puan almayı başardı.

Lando Norris – McLaren – 2025 sonuna kadar

Lando Norris, McLaren, 2nd position, sprays Champagne on the podium Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Norris'in, McLaren ile olan mevcut sözleşmesinin 2025'teki mevcut kurallar döneminin sonuna kadar sürmesine rağmen, F1 sürücü pazarındaki bir sonraki büyük sarsıntıda büyük rol oynayacak bir başka yıldız olacağı tahmin ediliyor. Norris mevcut anlaşmayı 2022 sezonunun başlamasından hemen önce, takımı ile Mayıs 2021'de yaptığı çok yıllık anlaşma yenilemesinden sadece dokuz ay sonra imzaladı.

Norris o yıl neredeyse iki yarış kazanıyordu ancak sonrasında McLaren ile iyi sonuçlar almaktan uzaklaştı. Buna rağmen McLaren'in bu sezon içerisinde gösterdiği gelişimle İngiliz pilot, son yarışların en çok puan kazanan ve podyuma çıkan isimlerinden oldu.

Norris ayrıca düzenli olarak Audi'nin gelecekteki F1'e giriş hamlesiyle ilişkilendiriliyor. Bu arada Norris'in McLaren ile uzun yılları içeren anlaşma imzalamadan önce 2018'de Red Bull'un radarında olduğunu da hatırlamakta fayda var.

Max Verstappen – Red Bull – 2028 sonuna kadar

Winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Racing

Red Bull'un ikinci dünya şampiyonu, 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinde ilk şampiyonluğunu elde ettikten sadece üç ay sonra, kendisini 2028'in sonuna kadar mevcut takımına bağlı tutacak olan mevcut anlaşmasını imzaladı. O yarışı kazandıktan sonra Verstappen, "Sanırım onları sevdiğimi biliyorlar. Ve umarım bunu 10-15 yıl boyunca birlikte yapabiliriz. Değişmek için hiçbir neden yok. Hayatımın sonuna kadar onlarla kalmak istiyorum." demişti.

O zamandan beri Verstappen, F1'in formatındaki değişikliklerden - özellikle sprint yarış düzenlemelerinin genişletilmesiyle ilgili - duyduğu hayal kırıklığını düzenli olarak dile getirdi ve bazıları bunu mevcut sözleşmesinin sonunda F1'i bırakma tehdidi olarak yorumladı. Başka yerlerde ise bu, maaşını yükseltmek için bir taktik olarak tercüme edildi.

Lance Stroll – Aston Martin – Bilinmiyor

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Stroll, babası Lawrence başkanlığındaki konsorsiyumun bir önceki yıl Force India takımından (1991'de Jordan olarak kuruldu) geriye kalanları satın almasının ardından Racing Point olarak yeniden adlandırıldığı 2019'dan bu yana Aston Martin olarak bilinen takım için yarışıyor. Stroll, kariyerine başladığı Williams takımından 2017 yılında ayrılmıştı.

Aston başkanının oğlu olarak statüsü göz önüne alındığında, Stroll'ün yeşil takımla olan sözleşmesinin ne kadar süreceği hiç bir zaman açıklanmadı. Tabii diğer pilotların takımlarıyla olan tarzda bir sözleşmesi var mı yok mu o bile muamma.

Üç podyum ve bir pole pozisyonu elde etmiş olmasına rağmen, takım sahibi aile statüsündeki gelişmiş 'paralı pilot' etiketi nedeniyle F1'deki geleceği sık sık tartışılıyor. Bu spekülasyonlar, Aston'un performansındaki büyük artış ve 2023'te şu ana kadar Alonso ile arasındaki büyük puan ve performans farkıyla daha da yoğunlaştı. Yine de kendisi ve babası F1 hayallerine devam etmek istedikleri sürece geleceği güvende görünüyor.