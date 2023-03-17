F1 pilotlarının bisikletle pist gezisi yapması yasaklandı

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Formula 1 pilotları ve mühendisler, hafta sonu hazırlıkları kapsamında her zaman Perşembe günleri pist gezisi yapar ve olası zorlukları değerlendirirler.

Pist gezisi periyodu, resmi hafta sonu programı içerisinde yer alıyor. Cidde'de bu 13:00 - 16:30 arasıydı. Bu, pistin herkese açık olduğu akşam geç saatlerde de yapılabilir.

Bu uygulama pist yürüyüşü olarak adlandırılsa da bazı pilotlar bunu bisikletle yapıyordu. Son bildiri ile bu artık mümkün olmayacak.

Elektrikli bisikletlerin ve scooter'ların ortaya çıkmasıyla birlikte pist yürüyüşü süreçleri çok hareketli olmaya başladı. Ancak son gelişmeyle birlikte tüm tekerlekli araçlar, pist yürüyüşü etkinliğinde yasaklandı.

Son Bahreyn GP hafta sonu sırasında, resmi seanslar arasındaki pistten etkinlik organizatörü olarak sorumlu olan FOM'dan takımlara bir mektup gönderildi.

Gönderilen mektupta, "Açıklığa kavuşturmak ve gelecekte yanlış anlaşılmaları önlemek için, Etkinlik Takvimi'nde 'Takım Pisti Yürüyüşleri' olarak belirtilen aralık boyunca herhangi bir ulaşım aracının (bisiklet, e-bisiklet, scooter, e-scooter vb.) kullanılması yasaktır. Hiçbir istisnaya izin verilmeyecektir. Bu karar FIA ile ortaklaşa alındı." denildi.

Lando Norris, McLaren, cycles the track Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bu not FIA'dan değil de FOM'dan geldiği için, olası bir ihlalde bir ceza verilip verilemeyeceği bilinmiyor.

Cidde'deki pist değişikliklerini görüp göremediği sorulduğunda Charles Leclerc, bu karardan memnun olmadığını söyledi.

Leclerc, "Pistte yürümedim. Ve sanırım pistte bisikletle dolaşamayacağımıza dair yeni bir şey yayınladıklarından, muhtemelen artık beni pistte görmeyeceksiniz ve ben sadece videoları izleyeceğim!" dedi.

Suudi Arabistan'daki pist yürüyüşleri, pistin Perşembe akşamı F1 tarafından film çekimi amacıyla kapatılması nedeniyle de olumsuz etkilendi. Takımlardan bazıları bunu akşamları rahat bir şekilde yapıyordu ama bu sefer fırsat bulamadılar.

Nico Hulkenberg, "Bunu şimdi (akşam) yapmak istedim ancak pisti kapatmışlardı. Her şey tersine gitti! Şimdi güvenlik aracını izleyeceğim ve yarın neler olduğunu göreceğim." dedi.

Söz konusu çekim, pistin farklı bölgelerinde F1 gösteri aracı eşliğinde sahneler çeken rapçi Will.I.Am'ın yeni single'ının video klibi içindi.