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F1 pilotlarına göre yılın sürücüsü Verstappen

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula1.com'un düzenlediği özel oylamaya göre Max Verstappen, F1 pilotları tarafından yılın sürücüsü seçildi.

F1 pilotlarına göre yılın sürücüsü Verstappen
Formula1.com, farklı bir etkinlik düzenledi ve yılın son yarış hafta sonunda F1 sürücülerinden bu yılın en iyi 10 sürücüsünü seçmelerini istedi.

Kurallar, sürücülerin kendileri için oy kullanmasına izin verirken, seçimler gizli kalacağı için özgürce hareket edebiliyorlar.

Bu kapsamda kendilerinden yılın en iyi 10 pilotunu sıralamaları isteniyor ve oylamada 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 şeklindeki mevcut F1 oylama sistemi kullanılıyor. Sonrasında bu puanlar toplanıyor ve yılın en iyi 10 ismi belirleniyor.

Yapılan oylamanın ardından 2021 F1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın önünde yılın pilotu seçildi. Bu alanda podyumu McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris tamamladı.

Sürücüler Carlos Sainz'ı en iyi dördüncü, Charles Leclerc'i beşinci ve iki yıl aradan sonra spora dönen Fernando Alonso'yu altıncı en iyi sürücüyü seçtiler.

Kariyerinde ilk kez 100'den fazla puan alan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, George Russell'ın önünde yedinci oldu.

İlk onu Macaristan'da zafere ulaşan Esteban Ocon ve Haas ile arkalarda yarışan çaylak pilot Mick Schumacher tamamladı.

Oylamaya Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Max Verstappen ve Sergio Perez katılmadı.

Oylamaya katılan sürücüler: Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Nikita Mazepin, Lando Norris, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel

Sürücülere göre en iyi 10 pilot:

Pozisyon Sürücü
1 Max Verstappen
2 Lewis Hamilton
3 Lando Norris
4 Carlos Sainz
5 Charles Leclerc
6 Fernando Alonso
7 Pierre Gasly
8 George Russell
9 Esteban Ocon
10 Mick Schumacher

Öte yandan F1'in kendisinin düzenlediği ve 10 takım patronunun tamamını katıldığı takım patronu oylamasında da Verstappen yılın en iyi pilotu seçildi.

Mattia Binotto'nun da katılımıyla gerçekleştirilen oylamada Lewis Hamilton yılın en iyi ikinci sürücüsü oldu.

Takım patronlarına göre en iyi 10 pilot:

Poz. Sürücü Puan
1 Max Verstappen 213
2 Lewis Hamilton 192
3 Lando Norris 110
4 Carlos Sainz 85
5 Charles Leclerc 70
6 Fernando Alonso 69
7 Pierre Gasly 64
8 George Russell 44
9 Valtteri Bottas 43
10 Esteban Ocon 41
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