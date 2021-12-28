F1 pilotlarına göre yılın sürücüsü Verstappen

Kurallar, sürücülerin kendileri için oy kullanmasına izin verirken, seçimler gizli kalacağı için özgürce hareket edebiliyorlar.

Bu kapsamda kendilerinden yılın en iyi 10 pilotunu sıralamaları isteniyor ve oylamada 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 şeklindeki mevcut F1 oylama sistemi kullanılıyor. Sonrasında bu puanlar toplanıyor ve yılın en iyi 10 ismi belirleniyor.

Yapılan oylamanın ardından 2021 F1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın önünde yılın pilotu seçildi. Bu alanda podyumu McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris tamamladı.

Sürücüler Carlos Sainz'ı en iyi dördüncü, Charles Leclerc'i beşinci ve iki yıl aradan sonra spora dönen Fernando Alonso'yu altıncı en iyi sürücüyü seçtiler.