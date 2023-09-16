F1 pilotlarına göre yeni düzlüğün DRS bölgesi olmaması mantıksız
Formula 1 pilotları, Singapur'daki yeni düzlüğün DRS bölgesi ilan edilmemesinden hiç memnun değiller.
Sinagpur'da yapılan değişiklikler kapsamında son sektör kısaltıldı ve dört virajın yerini yeni bir düzlük aldı, tur zamanları da 10 saniye kadar hızlandı.
Bu durum, doğal olarak yeni düzlüğün DRS bölgesi olup olmayacağı tartışmalarına da yol açtı, ancak düzlüğün başındaki bir viraj ve pistin engebeli yapısı nedeniyle bir çözüme varmak hiç kolay olmayacaktı.
Haziran ayında FIA takımlardan simülasyonlardan elde ettikleri geri bildirimleri istedi. Sorun şu ki, o sırada takımlar Temmuz ayında yapılacak yarışlara ve yaz tatilinin hemen sonrasına odaklanmışlardı ve Singapur simülasyon departmanları için öncelikli değildi.
Kaynaklar, üç takımın yeni DRS bölgesine hayır dediğini, ikisinin tarafsız olduğunu ya da kesin bir fikri olmadığını ve beşinin de cevap vermediğini ve bu nedenle yeni düzlüğün DRS bölgesi ilan edilmediğini belirtmekte.
Ancak pilotlar Singapur öncesinde takım simülatörlerinde pistin yeni bölümünü denemeye başladıklarında bu bölgede DRS olmamasını mantıksız buldu.
Büyüyen tartışmaların ardından konu Cuma günü erken saatlerde takım yöneticilerinin toplantısında tartışıldı.
Değişiklik için oybirliği gerekiyordu, ancak dört takım DRS bölgesini istemediklerini söyleyerek olumsuz yanıt verdi.
Cuma günü antrenman seanslarının ardından pilot brifinginde konu tekrar gündeme gelirken, GPDA direktörü George Russell ekstra DRS bölgesinin kendileri için olumlu olacağını söyleyenler arasında yer aldı ancak herhangi bir değişikliğin yapılması için çok geç olduğunu kabul etti.
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, "Bence tüm sürücülerin FIA'dan talep ettiği o yeni son bölümde DRS'ye ihtiyacımız var."
"FIA bu konuda tüm takımlara danıştı ve birkaç takım bunu reddetti.
"Takımlar yarış kalitesinin artmasından yana olmalı, karşısında durmamalı. Bazı takımların değişiklikleri reddetmesi ilginç." dedi.
Valtteri Bottas, "Bence DRS bölgesine ihtiyacımız var. En kötü durumda virajdan hemen sonra."
"DRS bölgesi yarışı daha ilginç hale getirmek için harika bir fırsat olurdu. Sanırım tüm pilotlar bu değişikliği istiyordu."
Nico Hulkenberg ise "DRS ile ilgili bir sorun olmazdı, o hızdayken bile arka tarafta epey yere basma gücü mevcut. Dolayısıyla herhangi bir güvenlik endişesiyle karşılaşacağımızı sanmıyorum."
"Bazı pilotlar bunu istiyordu ancak artık çok geç. Bu yüzden sanırım şimdi böyle yapacağız ve gelecek yıl neler olacağını göreceğiz." dedi.
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