F1 pilotlarına göre "sıkıcı" Azerbaycan GP'ye kısaltılan DRS bölgeleri sebep oldu

Bakü'deki hem sprint hem de ana yarış, önceki yıllara kıyasla bariz bir geçiş eksikliği nedeniyle gölgelendi.

FIA, DRS bölgelerinin aktivasyon noktasını, genellikle bu pistte yapılan son yarışlara ve mevcut sezon boyunca toplan verilere dayanarak ayarlama hakkına sahip. Sonuç olarak da bölgenin kısaltılmasına karar verildi.

Sürücüler Cuma günü yarış direktörü Niels Wittich ile yaptıkları brifingde 100 metrelik azalmayla ilgili endişelerini dile getirmişlerdi, ancak herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Pazar günkü yarışın bir noktasında Carlos Sainz'i kovalarken takımından daha fazla güç istediği duyulan Lewis Hamilton, DRS bölgesinin yeterince uzun olmadığını düşünen pek çok sürücüden biriydi.

Hamilton "Yanlış giden hiçbir şey olmadı, sadece daha fazla güç istedim. Bir sürücü her zaman daha fazla güç ister."

"Sanırım bu yıl düzlükteki DRS bölgesini kısalttılar, bunu neden yaptıklarını tam olarak bilmiyorum. DRS'nin olduğu yerlerde her zaman harika yarışlar vardı."

"DRS bölgesi şu anda fazla ilerdeydi. Bugün çok fazla geçiş oldu mu? Hayır. Bu da her şeyi açıklıyor." dedi.

Alex Albon da aktivasyon noktasının başlangıcının 2022'de olduğu yere taşınması gerektiğini belirtti.

Williams pilotu, "Gördünüz, çok fazla geçiş olmadı çünkü DRS çok kısaydı. Bence geçen yıl bunu net şekilde gördük, geçen yıl kötü bir yerde değildi ve bundan 100 metre çıkardılar. Oysa bir 100 metre daha olabilirdi."

"Sürücüler Cuma günkü brifingde bu konu hakkında konuştular. Bu araçlar üzerlerindeki baskının arttığı dönemde, eskisi kadar iyi değiller. Hava koridoru da geçen yılki araçlar kadar iyi değil. Bu yüzden DRS treni görüyorsunuz." dedi.

Lando Norris, Lewis Hamilton Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışın büyük bölümünü Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg'in arkasında kalarak geçiren ve daha yeni lastiklerinden yararlanamayan Lando Norris, daha kısa DRS bölgesinden ötürü hayal kırıklığına uğrayan bir diğer isimdi.

"Özellikle düzlük hızımızla geçiş yapmak neredeyse imkansız. Önümdeki araçlara yetişmek için elimden geleni yaptım fakat lastikleri çok fazla kullandım çünkü aynı seviyede değildik."

Daha kısa bir DRS bölgesinin mantıklı olup olmadığı sorulduğunda ise şunları ekledi: "Hayır, hiç mantıklı değil. Sürücüler brifinginde tüm sürücüler bunu sorguladı."

Norris'in McLaren'daki patronu Andrea Stella, DRS bölgesinin daha uzun olabileceğini kabul etti ve şöyle dedi: "Bu kesinlikle frenleme sırasında sizi biraz rahatlatan bir şey."

"Eğer 5-10 metre daha yakınsanız, atak yapmayı deneyebilirsiniz, ki bugün bunu yapmak imkansızdı. Bu yüzden bizim için kesinlikle daha iyi olurdu."

"Bence FIA ve F1'in dikkatle incelemesi gereken şey, bu yıl sadece DRS nedeniyle değil, daha az hava koridoru etkisiyle de geçiş yapmanın genel olarak daha zor olması."

"Öndeki araçtan kaynaklanan havai koridoru etkisi normalden biraz daha az gibi görünüyor, ancak bu çeşitli faktörlere bağlı olabilir."

Alpine sportif direktörü Alan Permane, kendi sürücülerinin sollama yapmakta zorlandığını kabul etti fakat FIA'nın kararını şöyle savundu: "Böyle şeyler hakkında konuşurken -kime sorduğunuza da bağlı olarak- çok dikkatli olmalısınız."

"Çünkü eğer öndeyseniz, DRS bölgesi istemezsiniz. Eğer sıralama aracından daha hızlı bir yarış aracınız varsa, daha uzun DRS bölgeleri istersiniz."

"Bence bu tür konularda kararı FIA'nın vermesi, bunu da kendi verilerine göre yapması daha önemli. Tabii ki olacak şey de bu."

"Bir performans departmanları var, bazı şeylere bakıyorlar. Bence geçen yıla baktılar ve geçişin biraz kolay olduğunu hissettiler. Bu yüzden de kısalttılar."