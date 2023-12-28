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F1 pilotlarına göre 2023'ün en iyi pilotu Verstappen, Hamilton ikinci

Max Verstappen, Formula 1 pilotları tarafından 2023 sezonunun en iyi pilotu seçildi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy

Formula1.com, geçtiğimiz haftalarda mevcut pilotlarla görüşerek kendilerinden 2023'ün en iyi 10 pilotunu sıralamasını istedi.

Kurallar gereği sürücüler, istedikleri takdirde kendilerine de oy verebiliyorlar ve seçimler gizli kalacağı için özgürce hareket edebiliyorlar.

Oylamada 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 şeklindeki mevcut F1 oylama sistemi kullanılıyor. Sonrasında bu puanlar toplanıyor ve yılın en iyi 10 ismi belirleniyor.

Yapılan oylamanın ardından 2021 F1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın önünde yılın pilotu seçildi. Bu alanda podyumu Aston Martin pilotu Fernando Alonso tamamladı.

F1 pilotlarına göre yılın en iyi dördüncü pilotu McLaren'dan Lando Norris olurken, geçen yıl bu sıralamada ikinci olan Charles Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz'ın önünde beşinci oldu.

Alex Albon, Oscar Piastri, Pierre Gasly ve Sergio Perez ise ilk onu tamamladı.

George Russell ve Yuki Tsunoda'nın ilk ona girememesi dikkat çekiciydi.

Bu oylamaya Mercedes pilotu Hamilton katılmazken, diğer 19 pilotun tamamı oylamada yer aldı.

Sürücülere göre 2023'ün en iyi 10 pilotu:

Pozisyon Sürücü
1 Max Verstappen
2 Lewis Hamilton
3 Fernando ALonso
4 Lando Norris
5 Charles Leclerc
6 Carlos Sainz
7 Alex Albon
8 Oscar Piastri
9 Pierre Gasly
10 Sergio Perez
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