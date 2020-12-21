Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton

paylaşım
yorumlar
F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton
Ekleyen:
, Editör

Formula 1 pilotları, 2020 sezonunun ardından yapılan ankette 2020'nin en iyi pilotu olarak Lewis Hamilton'ı seçtiler.

Formula1.com, geçtiğimiz günlerde 10 takım patronundan dokuzunun katılımıyla 2020'nin en iyi 10 pilotunu seçmişlerdi ve o oylamanın galibi Hamilton olmuştu.

Bu kez 20 pilottan, 2020'nin en iyi 10 pilotunu seçmeleri istendi. Tıpkı ilk oylamada olduğu gibi ikinci oylamada da ilk sıradaki isim 25, ikinci isim 18, üçüncü isim 15 ve ilk ona giren diğer isimler sırasıyla 12-10-8-6-4-2-1 puan aldı.

Mercedes ve Ferrari pilotlarına ek olarak 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen oylamaya katılmadı.

Sonuç olarak Hamilton, 15 pilotun katıldığı oylamada en çok puanı alan isim oldu ve sürücüler tarafından 2020'nin en iyisi seçildi.

Verstappen, en çok oy alan ikinci isim olurken, Daniel Ricciardo üçüncü, Charles Leclerc dördüncü ve Pierre Gasly beşinci oldu.

George Russell altıncı sırada yer alırken, Sergio Perez yedinci ve Romain Grosjean sürpriz şekilde sekizinci oldu.

İlk onu Carlos Sainz ve Alex Albon tamamladı.

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel, listede ilk ona giremedi.

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyi 10 pilotu:

Sıra Pilot
1 Lewis Hamilton
2 Max Verstappen
3 Daniel Ricciardo
4 Charles Leclerc
5 Pierre Gasly
6 George Russell
7 Sergio Perez
8 Romain Grosjean
9 Carlos Sainz
10 Alex Albon
Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"

Önceki haber

Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"

Sonraki haber

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"

Mekies: "Ferrari, 2020'de 'oldukça fazla önemli ama küçük bilgi' öğrendi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Ferrari, 2020'de 'oldukça fazla önemli ama küçük bilgi' öğrendi"

Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

Schumacher, 2023 için Sainz'ın koltuğuna aday
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher, 2023 için Sainz'ın koltuğuna aday

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton

Hamilton, isminin Silverstone düzlüğüne verilmesine "inanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, isminin Silverstone düzlüğüne verilmesine "inanamıyor"

Son Haberler

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton

Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"

2s
2
Formula 1

Mekies: "Ferrari, 2020'de 'oldukça fazla önemli ama küçük bilgi' öğrendi"

3s
3
Formula 1

Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"

2s
4
Formula 1

Vettel, Ferrari'den ayrılmanın şokunu atlatmasına Hamilton'un nasıl yardım ettiğini anlattı

1g
5
Formula 1

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

9 dk

Son Haberler

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi
F1

Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton
F1

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton

Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"
F1

Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"
F1

Renault: "Alonso, 2021'deki dönüşünde 'dezavantaja' sahip olacak"

Mekies: "Ferrari, 2020'de 'oldukça fazla önemli ama küçük bilgi' öğrendi"
F1

Mekies: "Ferrari, 2020'de 'oldukça fazla önemli ama küçük bilgi' öğrendi"

Son Videolar

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.