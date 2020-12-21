F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton

Formula1.com, geçtiğimiz günlerde 10 takım patronundan dokuzunun katılımıyla 2020'nin en iyi 10 pilotunu seçmişlerdi ve o oylamanın galibi Hamilton olmuştu.

Bu kez 20 pilottan, 2020'nin en iyi 10 pilotunu seçmeleri istendi. Tıpkı ilk oylamada olduğu gibi ikinci oylamada da ilk sıradaki isim 25, ikinci isim 18, üçüncü isim 15 ve ilk ona giren diğer isimler sırasıyla 12-10-8-6-4-2-1 puan aldı.

Mercedes ve Ferrari pilotlarına ek olarak 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen oylamaya katılmadı.

Sonuç olarak Hamilton, 15 pilotun katıldığı oylamada en çok puanı alan isim oldu ve sürücüler tarafından 2020'nin en iyisi seçildi.

Verstappen, en çok oy alan ikinci isim olurken, Daniel Ricciardo üçüncü, Charles Leclerc dördüncü ve Pierre Gasly beşinci oldu.

George Russell altıncı sırada yer alırken, Sergio Perez yedinci ve Romain Grosjean sürpriz şekilde sekizinci oldu.

İlk onu Carlos Sainz ve Alex Albon tamamladı.

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel, listede ilk ona giremedi.

F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyi 10 pilotu: