F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyisi Hamilton
Formula 1 pilotları, 2020 sezonunun ardından yapılan ankette 2020'nin en iyi pilotu olarak Lewis Hamilton'ı seçtiler.
Formula1.com, geçtiğimiz günlerde 10 takım patronundan dokuzunun katılımıyla 2020'nin en iyi 10 pilotunu seçmişlerdi ve o oylamanın galibi Hamilton olmuştu.
Bu kez 20 pilottan, 2020'nin en iyi 10 pilotunu seçmeleri istendi. Tıpkı ilk oylamada olduğu gibi ikinci oylamada da ilk sıradaki isim 25, ikinci isim 18, üçüncü isim 15 ve ilk ona giren diğer isimler sırasıyla 12-10-8-6-4-2-1 puan aldı.
Mercedes ve Ferrari pilotlarına ek olarak 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen oylamaya katılmadı.
Sonuç olarak Hamilton, 15 pilotun katıldığı oylamada en çok puanı alan isim oldu ve sürücüler tarafından 2020'nin en iyisi seçildi.
Verstappen, en çok oy alan ikinci isim olurken, Daniel Ricciardo üçüncü, Charles Leclerc dördüncü ve Pierre Gasly beşinci oldu.
George Russell altıncı sırada yer alırken, Sergio Perez yedinci ve Romain Grosjean sürpriz şekilde sekizinci oldu.
İlk onu Carlos Sainz ve Alex Albon tamamladı.
Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel, listede ilk ona giremedi.
F1 pilotlarına göre 2020'nin en iyi 10 pilotu:
|Sıra
|Pilot
|1
|Lewis Hamilton
|2
|Max Verstappen
|3
|Daniel Ricciardo
|4
|Charles Leclerc
|5
|Pierre Gasly
|6
|George Russell
|7
|Sergio Perez
|8
|Romain Grosjean
|9
|Carlos Sainz
|10
|Alex Albon
Önceki haber
Binotto'dan Resta yorumu: "Haas'a gitmesi, rakip takıma gitmesinden iyidir"
Sonraki haber
Schumacher'ın iş etiği Haas'ı etkiledi
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül