F1 pilotları, yeni sprint formatını destekliyor

Takımların kendi arasında mutabakata varmasının ardından önümüzdeki hafta resmen onaylanması beklenen yeni sprint formatı, Bakü'den itibaren uygulamaya konacak.

Cuma günleri, normal şekilde ilk antrenman seansı düzenlenecek, ardından da her zamanki gibi sıralama seansı gerçekleşecek, ancak bu seans sadece ana yarışın gridini belirleyecek!

Sprint yarışının gridini ise anlamsız ikinci antrenman seansının yerine konulacak kısa bir sıralama seansı belirleyecek.

Pek çok sürücü iki etkinliğin ayrılması fikrini beğendiklerini, böylece sprint sıralamasında ya da sprintin kendisinde yaşanacak bir olayın ana yarışı tehlikeye atmayacağını belirtti.

Charles Leclerc "Yeni format sayesinde sprint yarışlarında tüm hafta sonunu tehlikeye atmadan biraz daha fazla risk alabiliriz. Yani bu iyi bir şey." dedi.

Valtteri Bottas, "Açıkçası adil olan ama işleri karıştıran bir yol bulmanız gerekiyor. Sprint yarışında kesinlikle riskleri hesaplıyorsunuz, dolayısıyla yeni format iyi bir noktaya değiniyor. Belki bir şeyler olabilir." dedi.

Nyck De Vries, "Sprint yarışı sonucunun ana yarışın grid sıralamasını belirlememesinin iyi olduğunu düşünüyorum."

"Çünkü bu aslında yarışmayı teşvik etmiyor, özellikle ön gruptaki kimse risk almak istemiyor. Ancak insanlar bir gösteri görmek istiyor, bu yüzden bunun akıllıca bir karar olduğunu düşünüyorum."

Nyck de Vries is happy with the switch to standalone sprints Photo by: Red Bull Content Pool

Nico Hulkenberg, "Risk-ödül dengesi her zaman mevcut. Açıkçası araca asla zarar vermek istemezsiniz, ancak sprint yarışında da puan veriliyor."

"Yine de yeni format kötü bir fikir değil çünkü Cumartesi sabahı seansı biraz anlamsızdı, değil mi?" dedi.

Carlos Sainz ise "GPDA olarak F1 ve FIA'dan daha iyi bir gösteri istiyorlarsa bu yönden gitmelerini istedik. Fikrimizi sordular, biz de sprint sonucunun ana yarışı etkilememesi gerektiğini söyledik."

"Geri bildirimlerimizi dikkate aldıkları için mutluyum, en doğru yön bu. Fazlasıyla heyecan verici bir hafta sonu olacak." dedi.