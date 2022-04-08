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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil

Formula 1 pilotları, Albert Park'ta yapılan revizyonlardan memnun olmakla birlikte geçiş sayısının artıp artmayacağı konusunda kararsız kaldılar.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil
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Formula 1, 2020'de Covid-19 nedeniyle yarışın iptal edilmesinden bu yana ilk kez Melbourne'a gelirken, Albert Park pistinde birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiş durumda.

Birkaç viraj yeniden profillendirilirken 11. Viraja kadar daha hızlı bir bölüm oluşturmaya yardımcı olmak için arka bölümdeki şikan kaldırıldı.

Cuma antrenmanları sonrası F1 pilotlarının hem revize edilmiş piste, hem de yenilenmiş asfalta yönelik ilk izlenimleri olumlu oldu.

Son şampiyon Max Verstappen, "Gayet güzel. Yol tutuşu yeterince iyi, tümsekler de azalmış. Virajların daha pürüzsüz bir hal almasının ardından atak yapmak da kolaylaşacak. İyi bir iş ortaya konulduğunu düşünüyorum." dedi.

Lando Norris, "Hızlı ve heyecanlı. Bu pist düzeni, eski araçlarla kıyasladığımızda, yeni araçlarla hata yapmayı daha kolay hale getiriyor. İyi bir turu bir araya getirmek zor, birkaç sürücünün lastikleri kilitleyip çakıllara çıktığını görebilirsiniz." dedi.

Diğer pilotların heveslerini paylaşan Pierre Gasly, "Ne kadar hızlı giderseniz, hata payınız o kadar azalır. Bunun sevdiğim bir şey olduğunu söylemeliyim, oldukça heyecan verici buluyorum."

"Böyle hızlara çıktığınızda çok hızlı şekilde işler ters gidebilir, ancak genel olarak konuşursak, oldukça akıcı bir pist. Yüksek hızlı ve kombine virajlara sahip, 3. viraj gibi, her zaman bir sonraki virajda ne olacağını düşünmeniz gerekiyor." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ancak pilotlar, pist düzeninden memnun kalsalar da, söz konusu yarışın kalitesini arttırmaya gelince bu revizyonların gerçekten bir fayda sağlayıp sağlayamayacağı konusunda kararsız kaldılar.

Gasly, "Bu konuda biraz şüpheliyim. Ne kadar iyi olur, daha iyi olur mu, bunları bilmiyorum."

"Bekleyip görmemiz gerekiyor fakat daha kötüye gideceğini düşünmüyorum. Dürüst olmak gerekirse, geçmişte burada çok fazla geçiş olduğunu düşünmüyorum. Suudi Arabistan'da olduğu gibi bir mücadele göreceğimize inanmıyorum ama umarım yanılıyorumdur." dedi.

Daniel Ricciardo ise, "Yeni pist düzeninin daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki 10 kat daha iyi mi? Muhtemelen hayır. Yine de belli açılardan daha iyi. Bir DRS bölgesi daha eklenmesi de araç takibini iyileştirecek, geçiş sayısı artmasa bile kafa kafaya bir mücadele beklemek mümkün."

"Yine de fazla abartmak istemiyorum, yarışta neler olacağını gerçekten bilmiyorum. Önemli olan, bugün keyifli bir sürüş gerçekleştirmiş olmamız." dedi.

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