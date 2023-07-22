F1 pilotları, yeni lastik tahsisinden memnun değil

Yarış hafta sonları için gereken nakliyeyi azaltarak F1'in sürdürülebilirlik referanslarını iyileştirmek için tasarlanan pilot başına lastik tahsisi Budapeşte için 13 setten 11'e düşürüldü.

Buna ek olarak, sıralama turları için bazı bileşenler zorunlu hale getirildi. Q1 için sert, Q2 için orta ve Q3'te için yumuşak lastik kullanılacak.

Alternatif lastik tahsisinin ilk kez Emilia Romagna GP'sinde uygulanması planlanıyordu ancak yarış sel nedeniyle iptal edildi. Bu nedenle ilk kez bu hafta sonu Macaristan'da test ediliyor ve Monza'da tekrar uygulanacak.

Denemenin başarılı olması halinde, 2024 yılında daha kapsamlı bir şekilde uygulanacak.

Bu konuda pilotlardan gelen ilk geri bildirimler olumsuz oldu. Max Verstappen ve Lewis Hamilton, takımların antrenmanlarda daha az tur tamamlama olasılığı nedeniyle gösterinin zarar gördüğünü düşünüyor.

Verstappen bu konuda, "Dürüst olmak gerekirse, yorum yapmak çok zor. Bugün çok fazla lastik seti kullanmadığımız için verilere bakmamız gerekiyor.

"Bu yeni formatta kullanabileceğiniz lastik setleri son derece sınırlı ve en azından yarın daha iyi bir hazırlık yapabilmek için bugün kullanmak istemedik."

"Ama bu biraz sinir bozucu, etrafta çok fazla insan var ve çok fazla tur atmıyorsunuz."

"Bunu iyileştirmek için ne yapabileceğimizi görmeliyiz çünkü tam anlamıyla lastik tasarrufu yapıyoruz ki bence bu doğru bir şey değil." dedi.

İkinci antrenman seansını 16. sırada tamamlayan Mercedes pilotu Hamilton da bu düşünceyi destekledi ve kuralı koyan kişilerin bunun yerine yağmur lastiklerinde tasarruf yapmaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, "Sadece seans için lastiğim vardı. Yani bu hafta sonu için yaptıkları format değişikliği pek de iyi olmadı. Bu sadece daha az tur atacağımız anlamına geliyor, yani ideal değil."

"Bence hafta sonundan sonra çok fazla yağmur lastiğini çöpe atıyorlar, hem de çok fazla. Belki de pistteki zamanı taraftarlardan çalmak yerine böyle bir şeyle ilgilenmeliler."

Haas pilotu Kevin Magnussen de alternatif bir çözüm önererek; eğer F1 ulaşım emisyonlarından tasarruf etmek için lastik kullanımını azaltmak istiyorsa, hafta sonu planının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Magnussen, "Lastik durumu nedeniyle Cuma günü yapabileceklerimiz kısıtlıydı ve herkes için aynı şey geçerli."

"Eğer böyle bir durum olacaksa seansları azaltabilirler, sadece bir ya da iki antrenman yapabilirler." dedi.