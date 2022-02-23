F1 pilotları, yeni araçlarla görüş açısından biraz rahatsız

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2022'de Formula 1 araçlarının tamamen yenilenmesinin dışında lastiklerde de büyük bir değişikliğe gidildi. Yıllardır kullanılan balon tarzı 13 inç lastiklerin ardından 2022 için daha büyük jantlar ve daha ince yanaklı lastikler F1'e girdi.

Pilotlardan bazıları, yeni araçlara dair ilk izlenimlerini geçtiğimiz günlerde reklam çekimi gibi kısa testlerde edinirken bazıları da bugün başlayan Barselona testlerinde ilk kez kokpite geçtiler.

Testlerin başlamasıyla birlikte ayrıca uzun zaman sonra pilotlar da basın mensuplarının karşısına çıktılar ve merak edilenleri cevapladılar.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, yeni araçları sürmenin görüş açısı açısından zor olacağını ve bunun ikili mücadelelerde alışmaları gereken bir durum olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Önceki gün yeni araçla burada film çekimi kapsamında birkaç tur attım. Aracı sürmek kesinlikle biraz sıkıntılı. Önünüzde çok fazla şey var. F1'de farklı bir durum söz konusu. Burayı başka bir sporla kıyaslayamazsınız çünkü kimse bu şekilde araca atlayıp nasıl olduğunu deneyimleyemez. Ancak buna rağmen araç üstünde çok fazla kamera var ve sizler çok daha fazlasını görüyorsunuz."

"O açılardan pilotlarla birlikte sürdüğünüzü düşünüyor olabilirsiniz ancak gerçekten pilotun görüş açısını görmüyorsunuz. Geçen sene birkaç kamera test ettiler ancak siz yine de benim görüş açımı görmüyorsunuz. Bu sene yine daha az görebiliyoruz ancak bu duruma alışıyoruz. Referans noktalarına alışıyoruz ve bu tür şeyler oluyor. Bu zamanla kolaylaşan bir şey ancak eski günlerdeki aracın hemen önünde ve çok daha yukarıda oturdukları döneme göre harika durumda değiliz."

"Bunu negatif bir şekilde söylemiyorum. Bu, yaptığımız işin bir parçası ve buna da alışacağız. Araç içerisinde her zaman kör noktalar vardır, bu yüzden yan yana yarışırken sezgilerinize çok fazla güvenmeniz gerekir. Bu da iyi bir mücadele sanatını ortaya çıkarır. İyi bir atak ya da savunma yaparken içgüdülerinize ya da diğer şeylere güvenirsiniz. 2022'nin ilk günlerinde adapte olmamız gereken biraz daha fazla şey olacak. Belki birkaç yarışın ardından bu tür şeyleri daha fazla hissetmiyor oluruz." dedi.

Red Bull pilotu Sergio Perez, "Gerçekten ekleyecek pek bir şeyim yok. Bu biraz zaman meselesi. Daha az görüş açısına kesinlikle alışmamız gerekiyor. Nasıl daha fazlasını alabileceğimizi bulmamız gerekiyor ancak sürüş pozisyonu açısından fazla bir şey yapamıyorsunuz. Buna kesinlikle alışmamız, mesafeleri daha iyi ölçmemiz lazım. Bu sayede tekerlek tekerleğe mücadelelerde alışacağımızı düşünüyorum. Bu seneki zorluklardan birisi bu olacak." dedi.

Lewis Hamilton ise, "Görüş açısının benzer olacağını düşünüyorum. Ben muhtemelen biraz alçakta oturuyorum, bu yüzden şu anda gökyüzünü çok fazla görüyorum. Biraz daha yukarıda oturmak için minder gibi bir şey alacağım." dedi.