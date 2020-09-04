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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

F1 pilotları, aşırı yavaş turlar konusunda uyarıldı

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F1 pilotları, aşırı yavaş turlar konusunda uyarıldı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, İtalya GP birinci antrenman seansında yaşanan olayların ardından pilotları pist üstünde aşırı yavaş gitmeme konusunda uyardı.

Monza pistinin yüksek hızlı yapısı nedeniyle hızlı turundaki pilotlar genellikle önlerinde yer alan diğer araçların hava koridorunu kullanmaya çalışıyorlar.

Ancak son senelerde bu tür hava koridoru avantajı sağlamamak isteyen pilotların yavaş turunda oldukça yavaş bir şekilde pist üstünde gittikleri durumlar ortaya çıktı. Özellikle geçen sene sıralamaların 3. seansında pilotların birbirlerinin önüne geçmemek için aşırı yavaşladıkları tuhaf durum yaşanmış, bu yüzden pilotların çoğu son hızlı turunu atamamıştı.

Bugünkü ilk antrenman seansında birçok sürücü, yarış çizgisinde yavaş giden araçlar olduğundan şikayet etti.

 

McLaren'dan Lando Norris, "İnsanların bu kadar yavaş gitmesiyle durum gittikçe tehlikeli oluyor."

"Yarış çizgisi üzerinde yavaş gidiyorlar. Bu konuda bir şeyler söylemeleri lazım." dedi.

Racing Point'ten Lance Stroll ise "bazı araçların viraj ortasında adeta durduklarını" söylerken, Mercedes'ten Valtteri Bottas yolundan çıkmayan "iki kör pilotun" olduğunu söyledi.

Bu şikayetlerin üzerine Masi, ikinci antrenman seansı öncesinde pilotları Sportif Kurallar'ın 27.4 maddesine göre uyardı.

Bu maddede pilotların antrenman seanslarında pist üstünde aşırı yavaş gitmeleri ya da zigzaglar yapmaları yasaklanıyor ve aksi takdirde pilotların hakemlere iletilebileceği belirtiliyor.

Masi, pilotlara göndermiş olduğu notta "Güvenlik gerekçesiyle, her antrenman seansında pist üstünde zigzaglar yaparak diğer aracı etkileyenler hakemlere iletilir."

"3. antrenman seansı ve sıralamalarda, 8. maddeye göre yayınlanan zaman çizelgesinde Yarış Direktörü'nün Seans Notları ile, bir pilotun piste çıkış ya da ısınma turunda aşırı yavaş sürüp sürmediği belirtilecek." sözlerine yer verildi.

8. madde, cuma günkü sürüşlere göre pilotun piste çıkış ya da pite dönüş turunda gidebileceği en yavaş dereceyi belirliyor.

Buna karşı Haas pilotu Romain Grosjean, dün yaptığı açıklamada sıralamalarda geçen senekine benzer bir durum beklediğini söylemişti.

Grosjean, "Herkes hava koridoru arar. Burada iyi bir tur atmak için hava koridoruna ihtiyaç duyarsınız."

"Bana bağlı olsaydı, bir tur bir pilotun, diğer tur diğer pilotun hava koridorunda olmasını isterdim. Böylece yavaş araçlar ya da yavaş turlar gibi bir sorun olmazdı."

"Ancak bu durum da karmaşık olurdu. Biz elimizden gelen en iyi şekilde bu durumu idare etmeliyiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Editör Luke Smith

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