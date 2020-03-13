F1 pilotları yarışın iptal edilmesini destekledi

2020 Avustralya GP, FIA, F1 ve Avustralya GP organizatörlerinin kararıyla birlikte Coronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Perşembe günü McLaren'ın çekilme kararı sonrası Sebastian Vettel ile Kimi Raikkonen, Melbourne'den ayrılarak İsviçre'deki ailelerinin yanına döndüler.

Bazı pilotlar da yarışın iptali hakkında açıklamalarda bulundu.

Lewis Hamilton: “Ne yazık ki doğru karar bu. Kimse bunu istemiyordu; hepimiz araç kullanmak ve yarışmaya başlamak istiyorduk, ama gerçekçi olmalıyız ve önce sağlığı düşünmeliyiz."

"Bütün bunlar çok ciddi şeyler, insanlar her gün ölüyor, pek çoğu hastalanıyor ve hastalanmayanların çoğu bile maddi ve duygusal anlamda acı çekiyor. Kimse problemin gerçek boyutunu bilmiyor, ancak herkesin mümkün olduğunca çok insanı korumak adına önlemler alması gerekiyor."

"Bunun üzücü bir haber olduğunu biliyorum, çünkü spor bizi zor zamanlarda bir araya getiriyor, ama alınan karar doğru. Tavsiyelere uyun ve kendinize iyi bakın. Umarım yakında yarışmaya devam edeceğiz ve bu arada kendinize iyi bakmaya çalışın."

Daniel Riccardo: “Kendi ülkemde yarışamayacağım ve sezona başlayamayacağım için yıkıldım. Ama sonunda, doğru karar verildi ve bence herkes bunu anlıyor. Bizi desteklemeye gelen tüm taraflar için üzgünüm."

Pierre Gasly: “Umarız Coronavirüs ile olan durum yakında sona erer. Avustralya'da yarışamayacak olmamız üzücü, ama önceliğimiz herkesi sağlıklı ve güvende tutmak. Yılın ilk yarışı için Melbourne'e gelen tüm bu insanlar için üzülüyorum. Gerçekten sezona başlamak için sabırsızlanıyordum, ama şimdi biraz daha beklemek zorunda kalacağız. Yakında daha iyi haberler gelmesini umalım.

Valtteri Bottas: “Tek isteğim yarışmak. Ancak güvenlik ve sağlık her şeyden önce gelir. Yakında tekrar yarışmayı umuyoruz!"

Charles Leclerc: “Tekrar yarışmaya başlamadan önce biraz daha beklememiz gerekecek. Direksiyonun başına geçmeyi umuyordum, ancak en iyi çözüm yarışı iptal etmekti. Ana konu sağlıktır."

Lando Norris: “Yarışa katılamıyor olmam üzücü, ama şimdi asıl mesele Grand Prix'ye gelen herkesin sağlığı. Yayılmayı sınırlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şimdi tüm düşüncelerim ekiple ve virüsle savaşan herkesle."

Son olarak Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, “Sizin için bir yarış düzenleyemediğimiz için üzgünüz, özellikle Melbourne'daki taraftarlar için üzgünüz. Bir yarışı iptal etmek alınabilecek tek doğru karar."

"Formula 1 sezonu başladığında pek çok yarış olacak ve birbiri ardına gerçekleşecek. Ağustos'taki yaz tatili de takvime katılacak ve 17-18 Grand Prix'nin yapılması planlanıyor." dedi.

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