F1 pilotları, yarış sonunda gridden yeniden start istemiyor

Avustralya GP'nin son bölümünde yaşanan kaosun ardından bu konu, Miami'de Cuma akşam gerçekleştirilen sürücüler toplantısında masaya yatırıldı.

Pilotların çoğu, yarış hafta sonu boyunca piste düşen lastik parçaları ve kalıntılar nedeniyle yarışın son bölümünde gridden start olduğunda, bunun gridin iki tarafında yer alan pilotlar için eşitsizlik oluşturduğunu ve ilk virajda kaza yapma riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Melbourne'deki sorunlardan birisi, pilotların pit yolunda beklediği dönemde gridin süpürülmemesi oldu. F1'in eski yarış direktörü Charlie Whiting, gridden yeniden startların ilk kez konuşulduğu dönemde bu prosedürün uygulanması gerektiğine dikkat çekmişti.

Gelen bilgilere göre FIA, bundan böyle gelecekte benzer şartların oluşması durumunda gridin süpürüleceği konusunda söz verdi.

Yine de pilotlar, yarışın son bölümünde gridden start konusunda istekli değiller.

Motorsport.com'a konuşan GPDA Direktörü George Russell, "Bu konuda hepimizin iyi bir anlayışa sahip olduğunu düşünüyorum."

"Yarışın son bölümünde yeniden start olması zorluyor çünkü pist üstünde çok fazla kalıntı oluyor."

"Bu, içerideki kirli çizgide olanlar için oldukça haksız bir durum oluşturuyor ve daha fazla kaos ile adaletsizliğin önünü açıyor."

"Bakalım neler olacak? 20 pilotun tamamı, yarışın % 50 ya da 75'i tamamlandıktan sonra kırmızı bayrak olursa gridden start olmasını istemiyor." dedi.

Kırmızı bayrak Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Melbourne'de yaşanan tartışmaların ardından FIA, kırmızı bayrak prosedüründe değişiklik yaptı.

FIA, Azerbaycan'da yaptığı açıklamada kırmızı bayrak sonrasında güvenlik aracının pit yolundan erken ayrılacağını ve bu sayede pilotların lastiklerini hazırlama konusunda daha fazla fırsata sahip olacaklarını duyurmuştu.

Bakü'de bu durumda güvenlik aracının 30 sn önce başlayacağı açıklanmıştı ancak Miami'de bu süre 60 saniyeye çıkarıldı.

Pistin yapısına göre bu sürenin değiştirileceği belirtildi.

Bunların dışında kötü hava şartları nedeniyle kırmızı bayrakla yarış durdurulursa, yeni bir prosedür uygulanacak.

Amerika'daki yasalar, bölgede insanlara yıldırım düşmesine sebep olabilecek gök gürültüsü ve fırtına varsa, büyük açık hava etkinliklerinin durdurulmasını zorunlu kılıyor.

Amerika'da gerçekleştirilen üç Formula yarışında, yalnızca bu tür koşullarda kırmızı bayrak sallanırsa, çalışanların güvenliği için, takımların araçlarını pit yolunda çalışmak yerine garaja çekmelerine izin verilecek.