F1 pilotları, yağmur sebebiyle geciken yarışlar için “bilgi turları” fikrini tartışıyor

Hem Singapur hem de Japonya Grand Prix'sinin sağanak yağış nedeniyle ertelenmesinden sonra, F1 pilotları pist tekrar güvenli hale geldiği anda yarışı yeniden başlatmaya yardımcı olacak daha iyi bir çözümün bulunabileceğine inanıyor.

Pilotlar, pistteki su seviyelerini değerlendirmek için sadece F1'in güvenlik aracını kullanmanın idealden uzak olduğuna inanıyorlar; çünkü açıkça güvenlik aracının performansı ve püskürttüğü sprey miktarı, F1 araçlarından oldukça farklı.

Bu, hem yarışların yeniden başlamasında gereksiz gecikmelere yol açabilir; hem de taraftarlara ve televizyon yorumcularına pistteki koşulların gerçekte olduğundan daha iyi görünmesini sağlayarak yanlış bir izlenim verebilir.

Singapur ve Japonya'daki olayların ardından Grand Prix Pilotlar Derneği üyeleri arasında yapılan tartışmaların ardından, yeni bir 'bilgi turları' prosedürünün tanıtılması fikri ortaya çıktı.

Bu, F1 araçlarının yağmurdan dolayı durdurulan seans esnasında belirli zaman aralıklarında tek başına veya bir güvenlik aracının arkasında, pistte birkaç tur atmasına izin vermek olacak.

Yarış kontrol, daha sonra bu turlar sırasında ve sonrasında pilotlardan geri bildirim alarak yarışın devam etmesinin güvenli olup olmadığını daha iyi değerlendirebilir.

Derneğin başkanı Alex Wurz, bu 'bilgi turlarının' FIA'ya pist koşulları hakkında ve yarışa devam etmenin çok tehlikeli olup olmadığı konusunda izleyicilere daha açık bir fikir vereceğine inanıyor.

Motorsport.com'a özel bir röportajda konuşan Wurz, "Yarış direktörü, benim 'bilgi turları' olarak ortaya attığım fikri gözden geçirmeli."

“Eğer kabul edilirse, bu prosedür başlamadan takımlara 'On dakika içinde araçları piste göndereceğiz' tarzı bir bilgilendirme yapılabilir.”

“Bu turda, pilotların hepsi koşulların nasıl olduğunu görebilir ve geri bildirim verebilirler. Bence bu, FIA'nın bilinçli bir karar vermesine de yardımcı olurdu.” dedi.

Wurz, bu turların pist kenarındaki görevliler için de son derece faydalı olacağını düşünüyor; çünkü görüş mesafesinin güvenli bir şekilde hareket etmeleri için yeterince iyi olup olmadığını anlamalarına da yardımcı olacak.

Wurz, “Bu pist görevlileri için de çok iyi olacak.”

“Böylece bu turlarla, pist görevlileri de bilgi verebilirler. Sonuç olarak yarış direktörünün elinde daha fazla veri olacak. Ayrıca taraftarlar da asıl koşulları öğrenebilecek.” dedi.

Spray comparison between F1 cars and the safety car at Suzuka

Photo by: Motorsport Images