F1 pilotları, yağmur sebebiyle geciken yarışlar için “bilgi turları” fikrini tartışıyor

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Hem Singapur hem de Japonya Grand Prix'sinin sağanak yağış nedeniyle ertelenmesinden sonra, F1 pilotları pist tekrar güvenli hale geldiği anda yarışı yeniden başlatmaya yardımcı olacak daha iyi bir çözümün bulunabileceğine inanıyor.

Pilotlar, pistteki su seviyelerini değerlendirmek için sadece F1'in güvenlik aracını kullanmanın idealden uzak olduğuna inanıyorlar; çünkü açıkça güvenlik aracının performansı ve püskürttüğü sprey miktarı, F1 araçlarından oldukça farklı.

Bu, hem yarışların yeniden başlamasında gereksiz gecikmelere yol açabilir; hem de taraftarlara ve televizyon yorumcularına pistteki koşulların gerçekte olduğundan daha iyi görünmesini sağlayarak yanlış bir izlenim verebilir.

Singapur ve Japonya'daki olayların ardından Grand Prix Pilotlar Derneği üyeleri arasında yapılan tartışmaların ardından, yeni bir 'bilgi turları' prosedürünün tanıtılması fikri ortaya çıktı.

Bu, F1 araçlarının yağmurdan dolayı durdurulan seans esnasında belirli zaman aralıklarında tek başına veya bir güvenlik aracının arkasında, pistte birkaç tur atmasına izin vermek olacak.

Yarış kontrol, daha sonra bu turlar sırasında ve sonrasında pilotlardan geri bildirim alarak yarışın devam etmesinin güvenli olup olmadığını daha iyi değerlendirebilir.

Derneğin başkanı Alex Wurz, bu 'bilgi turlarının' FIA'ya pist koşulları hakkında ve yarışa devam etmenin çok tehlikeli olup olmadığı konusunda izleyicilere daha açık bir fikir vereceğine inanıyor.

Motorsport.com'a özel bir röportajda konuşan Wurz, "Yarış direktörü, benim 'bilgi turları' olarak ortaya attığım fikri gözden geçirmeli."

“Eğer kabul edilirse, bu prosedür başlamadan takımlara 'On dakika içinde araçları piste göndereceğiz' tarzı bir bilgilendirme yapılabilir.”

“Bu turda, pilotların hepsi koşulların nasıl olduğunu görebilir ve geri bildirim verebilirler. Bence bu, FIA'nın bilinçli bir karar vermesine de yardımcı olurdu.” dedi.

Wurz, bu turların pist kenarındaki görevliler için de son derece faydalı olacağını düşünüyor; çünkü görüş mesafesinin güvenli bir şekilde hareket etmeleri için yeterince iyi olup olmadığını anlamalarına da yardımcı olacak.

Wurz, “Bu pist görevlileri için de çok iyi olacak.”

“Böylece bu turlarla, pist görevlileri de bilgi verebilirler. Sonuç olarak yarış direktörünün elinde daha fazla veri olacak. Ayrıca taraftarlar da asıl koşulları öğrenebilecek.” dedi.

Spray comparison between F1 cars and the safety car at Suzuka Photo by: Motorsport Images

Wurz, güvenlik aracının pistte gösterdiği performansın F1 araçları için gerçekçi olmadığını da belirtti.

Wurz, “Güvenlik aracı, yağmur koşullarında pistte tur atarken F1 araçları kadar zorluk yaşamıyor. Dolayısıyla bu pek gerçekçi olmuyor.” dedi.

Bu ekstra turların fikrinin, Lewis Hamilton'ın Japonya'daki gecikmeler sırasındaki koşulları tartıştığını duymaktan geldiğini açıkladı.

Wurz, “Aslında aklıma bu fikir, Lewis'in piste çıkmasının hemen ardından koşullar hakkında geri bildirim vermeye başlamasından sonra geldi.”

“Ve o anda 'Tanrım, o tamamen haklı' diye düşündüm. Ancak bunun için kurallarda ve prosedürde bir değişiklik gerekiyor. Ve bunun yarış direktörüne çok hızlı bir şekilde sunulması gerekiyor." dedi.

'Bilgi turları' fikri şu ana kadar sadece Pilotlar Derneği'nde tartışıldı, ancak bu konunun Austin'de tekrar gündeme gelmesi muhtemel.

Wurz, “Hepimiz kesinlikle bir yol bulmaya çalışıyoruz çünkü güvenliğimiz, sporumuz ve taraftarlarımız için buradayız."

“Sadece taraftarların pist koşullarını tam olarak anladığından olmak istiyoruz.”

“Çünkü Japonya'da, pilotların pist koşullarının kötülüğü ve hiçbir şey görememeleri hakkında konuşmalarını hatırlıyorum.”

“Pilotlar o an Carlos Sainz'ın kazasını fark etmeyebilirdi ve bu gerçekten tehlikeli bir durum, aynı Spa'daki Antonie Hubert kazası gibi.” dedi.

‘Bilgi turlarına' yapılacak geçiş, yeni kuralları ve bunların yarış yakıtı kullanımı ve sayılan turlar açısından nasıl uygulanacağına dair ayrıntılı tartışmalar gerektirse de, Wurz bu tür sorunların sıralanabileceğini düşünüyor.

“Yarış mesafelerini, yakıt yüklerini ve benzeri durumları ayarlamanız gerekecek; ancak bir çözüm bulabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Wurz ayrıca F1'in görünürlükle ilgili kararları daha iyi bilgilendirmeye yardımcı olmak için yüksek teknoloji çözümlerini kullanmayı düşünebileceğine inanıyor.

“Görünürlük sensörlerini kullanabilirsiniz, o zaman teknolojiye dayalı ölçülebilir bir karar verilmiş olur."

“Durumdan duruma, daha tutarlı olmamızı sağlamak için ek araçlar kullanılabilir." dedi.