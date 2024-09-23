F1 pilotları, Verstappen'in küfür tartışması hakkında FIA ile görüşecek
Formula 1 pilotları, FIA'nın Max Verstappen'in bir basın toplantısında küfür etmesine verdiği sert tepkiden duydukları rahatsızlığa en iyi nasıl yanıt vereceklerini tartışıyorlar.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
FIA, Verstappen'e perşembe günkü basın toplantısında 's****' kelimesini kullandığı için kamu hizmeti cezası verdi.
Bu karar, griddeki pilotların hoşuna gitmedi.
Hatta Verstappen, Singapur GP'sinin ardından hafta sonu yaşananların 'F1'deki geleceğini düşünmesine' sebep olduğunu açıkladı.
Verstappen, bu konuda yalnız olmadığını ve özel Grand Prix Sürücüler Birliği'ndeki (GPDA) diğer sürücüler tarafından desteklendiğini söyledi.
Verstappen, "Bu konuda kesinlikle destekleniyorum."
"GPDA sohbet grubuna kararı yazdım ve herkes 'Bu da ne böyle?' diye tepki verdi. Kararın aptalca olduğu konusunda herkes hemfikir." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Ben Hunt
GPDA'nın tüm üyelerinin düşüncelerini toplayarak bir yanıt üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
Motorsport.com'un kardeş sitesi Formel1.de'nin YouTube kanalına konuşan GPDA başkanı Alex Wurz, küfür için ceza verilmesinin aşırı olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili bir de tweet atan Wurz, "Guenther Steiner'in s**** kelimesini kullandığı için kaç tane müebbet kamu hizmeti alması gerekirdi?"
"Ama aksine o, bu kelimeyi kullandığı için yüceltildi. Hatta Netflix bunu dünya çapında yayınladı."
"GPDA başkanı olarak şunu söylemeliyim ki, elbette bunu kendi içimizde tartışacağız ve bir fikir birliğine varacağız. Ardından FIA ve başkanla konuşup konuşmayacağımızı ve ne şekilde konuşacağımızı değerlendireceğiz."
"Bence sürücülerin kendilerini bir dereceye kadar özgün bir şekilde ifade etmelerine izin verilmelidir. Elbette bu kişisel olarak saldırgan olmamalı ve ayrımcı da olmamalı. Hepsi bu konuda uzun bir yol kat etti. Dolayısıyla bence bu ceza çok ağır." yorumlarında bulundu.
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