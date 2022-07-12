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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

F1 pilotları, Verstappen taraftarlarının çıkardığı dumandan endişeli değiller

Lider Formula 1 pilotları, Avusturya Grand Prix'sinde Max Verstappen taraftarları tarafından yakılan işaret fişeklerinin yarış sırasında bıraktığı turuncu sisin etkisini önemsemedi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
F1 pilotları, Verstappen taraftarlarının çıkardığı dumandan endişeli değiller
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Pazar günü gerçekleştirilen yarış startından önce tribünlerden, Max Verstappen taraftarları tarafından yakılan işaret fişeklerinin dumanları yükseldi.

Bu durum özellikle 6 ile 7. virajların olduğu bölgede yoğundu ve turuncu dumanın pist üstüne doğru çökmesi nedeniyle görüş açısı kısıtlandı.

Buna rağmen yarışı kazanan Charles Leclerc, kendisi için pek bir sorun olmadığını söyledi.

Ferrari pilotu, "Formasyon turundaki duman oldukça fazlaydı. Ancak aşırı kötü değildi. Yani önünüzü görebiliyordunuz, bu açıdan iyiydi." dedi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, her ne kadar cuma günü geçirdiği kaza sonrasında sevinen Verstappen taraftarlarını eleştirse de, dumanın kendilerini yarış içerisinde aşırı etkilemediğini söyledi.

Hamilton, "Evet, Charles ile aynı şeyleri söyleyebilirim. Formasyon turunda 7. virajın apeksinde bir şey göremiyorduk."

"Yarışın sonunda, 6. virajda bir şey göremiyorduk. Bu açıdan, neyse ki yarış boyunca bir şey görememe durumu olmadı."

"Belki de bunları yarış sonu için saklasalar iyi olur. Ancak onların çevre için de iyi olduklarına inanmıyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, taraftarlarının bu fişekleri piste atmamaları gerektiğini, tribünde yakılanların sorun oluşturmadığını söyledi.

Verstappen, "Bir tane fişeği piste ya da çimenlere doğru attıklarını gördüm."

"Bana göre yapmamaları gereken tek şey bu. Tribünde tuttukları sürece sorun yok çünkü rüzgar dumanı piste doğru yönlendiriyor ancak bu bir tur falan sürüyor, yani piste tam olarak ulaşmıyor. Bu durumda sorun olmaz." dedi.

Bu tür dumanlar daha önce MotoGP'de sorun çıkarıyordu ve 2018 Çekya yarışından bu yana sürücüler, taraftarlardan bunların kullanılmamasını istiyorlar.

MotoGP'de bu tür fişekler, daha doğrusu sarı dumanlı fişek Valentino Rossi taraftarları tarafından kullanılıyordu. Şampiyon sürücü emekli olsa da bu fişekler hâlâ Rossi taraftarları tarafından MotoGP'de kullanılıyor.

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