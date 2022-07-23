F1 pilotları ve takımları, Paul Ricard pit yolundaki değişiklikten rahatsızlar

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Geçmiş yıllarda, pit yolundaki 60 km/s hızıyla gidilebilecek bölge son takımın garajından kısa bir süre sonra son buluyordu. Pilotlar bu noktada pit limitörünü kapatıp gaza basabiliyorlardı.

Ancak Paul Ricard'da pit yolu, takımların kullanmadığı başka bir garaj binasının yanından geçiyor.

FIA'nın Perşembe günü yaptığı pist denetimi sırasında, yarış direktörü Eduardo Freitas ve yardımcısı Niels Wittich, hızlanma esnasında kontrolü kaybeden bir sürücünün garajlara yönelebileceği veya o bölgedeki pist personelini tehlikeye atabileceği için mevcut düzenlemenin potansiyel olarak tehlikeli olduğuna karar verdiler.

Böylece hız sınırı bölgesinin sonunu gerçek pit çıkışına kaydırma kararı alındı.

Değişikliğin sürücüler ve takımlar için iki sonucu oldu. İlk olarak, pit stop süreleri tahmini 3.5-4.0 saniye kadar uzadı. Dolayısıyla değişiklik Perşembe gününden önce yapılan tüm strateji hesaplamalarını etkisiz hale getirirken potansiyel olarak takımları tek pit stop yapmaya teşvik etmekte.

İkincisi, sürücülerin pitten çıkarken daha az hız taşıması ve bu nedenle piste dönerken ilk virajda konumlarını korumalarını zorlaştırması anlamına geliyor. Daha yavaş çıkan araçlar, pit çıkışından geçen sürücüler için potansiyel olarak daha fazla tehlike oluşturuyor.

Bazı sürücüler brifingde hız sınırı bölgesinin değiştirilmesini sorguladı, ancak güvenlik nedenlerinin çok önemli olduğu açıkça belirtildi.

Freitas tarafından Cumartesi günü yayınlanan yarış direktörü notlarında yapılan bir güncellemede, pilotlara bir aracın pitten çıkmakta olduğu konusunda daha fazla uyarı vermek için pit çıkışına bir ok işareti yerleştirildi.

Notlarda, "Pit çıkışına bitişik (pilotun sağ tarafında) pit duvarının üstüne yerleştirilmiş aktif bir dijital panel var. Bir araç pit şeridinden her ayrıldığında, bu panel sürücüleri bilgilendirmek için solu gösteren bir ok gösterecek. Bu işaretleri takip edin." ifadeleri yer aldı.

Pit limiter Photo by: FIA

Brifing esnasında tartışılan bir diğer konu, Paul Ricard'ın çeşitli virajlarının dışında bulunan "sosis bordürler" ile ilgiliydi.

Bu konu hakkında sesini yükselten isimlerden biri Sebastian Vettel oldu. Alman pilot, alt serilerdeki bazı pilotların bu bordürler nedeniyle araçlarına hasar verip yaralandığına dikkat çekti ve geçen yıl Austin'de yaşanan olayları hatırlattı.

Başlangıçta Porsche etkinliği için bordürlerin gerekli olduğunu belirten Freitas, Cumartesi günü ise 5. ve 15. virajlarda piste bitişik duran bordürlerin kaldırıldığını açıkladı.

GPDA'nın (Pilotlar Birliği) acil toplantısında, pilotlara cezaların neden uygulanıp uygulanmadığı konusunda daha iyi bir fikir vermek amacıyla, yakın zamanda gözden geçirilen birkaç olay da brifing sırasında tartışıldı.

Gösterilen örneklerden biri de Fernando Alonso'nun Kanada GP'sinin son turunda Valtteri Bottas'a savunma yaparken zikzak çizmesi ve ceza almasıydı.

Olay birkaç açıdan tekrarlandı ve görünüşe göre Alonso'nun birden fazla yön değiştirdiği o kadar açıktı ki, odanın her yerinde kahkahalar yankılandı. Cezanın adil olup olmadığı konusunda resmi olmayan bir oylama yapıldığında, Alonso ve takım arkadaşı Esteban Ocon hariç tüm pilotlar evet oyu verdi.

Pilotların çoğu, George Russell'ın Avusturya'da Sergio Perez'i pist dışına ittiği için ceza hak ettiği konusunda da hemfikirdi.

Takım patronları toplantısındaki bir diğer konu ise, Avusturya GP'si sırasında aracı pit yoluna güvensiz şekilde çıkarılan Alonso'ya ceza verilmemesiydi.