F1 pilotları, uzun giriş seremonisini sert bir dille eleştirdi!

Yarış öncesine bir "Amerikan dokunuşu" yapan Miami GP organizatörleri, ünlü rap sanatçısı LL Cool J'in tüm sürücüleri tek tek takdim ettiği, arkada da Will.i.am ve Lil Wayne'in yeni parçası The Formula'nın orkestra tarafından çalındığı bir seremoni düzenledi.

Revize edilen format nedeniyle giriş seremonisi tam 23 dakika sürdü, Bakü'deki geleneksel marş seremonisi ise 16 dakika sürmüştü -bu da yarış hazırlıklarında bir gecikme anlamına geliyor.

Bu formatın pilotlardan destek gördüğünü söyleyemeyiz, nitekim başta Max Verstappen ve George Russell olmak üzere birçok pilot eleştiride bulundu.

Russell, "Sanırım bu Amerikan tarzı bir şov. Kişisel olarak bana göre değil."

"Ben yarışmak için buradayım. Şov için burada değilim. Piste çıkmak ve kazanmak için buradayım."

"Gösteri dikkat dağıtıcıydı çünkü yarım saat boyunca güneşin altında tulumlarımızla gridde beklemek zorunda kaldık."

"Dünyada işinizi yapmak için dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneşin altında, tüm kameraların üzerinizde olduğu ve biraz da şov yaptığınız başka bir spor olduğunu sanmıyorum."

"Eğlence dünyasında bunu takdir edebilirim. Ama dediğim gibi, biz sadece spor için en iyisini istiyoruz. Değişikliklere açık olsak dahi bunu her hafta sonu görmek istemeyiz."

"Marş seremonilerini seviyorum, bu sizi coşturuyor ve yarıştığımız ülkeye saygı duymamızı sağlıyor. Ek gösteri konusunda karışık duygular içindeyim."

F1, 2017 yılında Circuit of The Americas'ta düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri GP'si için ünlü boks spikeri Michael Buffer'ın sürücüleri karşıladığı benzer bir gösteriyi denemiş olan şampiyonanın seremonik girişini zaman zaman kullanmayı planlıyor.

Tüm gridin bu konuya karşı olduğunu belirten Lando Norris, "Pilotların hiçbiri bundan hoşlanmıyor ama günün sonunda bu bizim için değil.

"Birçok şey yapıyoruz. Muhtemelen taraftarlara bu kadar yakın olduğumuz tek spor dalı bu."

"Taraftarlara çok fazla zaman ayırıyoruz, ancak sadece oturup odaklanmamız gereken şeylere odaklanmak, televizyon aktiviteleri gibi diğer şeylerle uğraşmamak istiyoruz."

"Ama günün sonunda bu bir iş, o yüzden bunu yapmak zorundayız. Yine de tüm bunların sürekli artması hiçbirimizin hoşuna gitmiyor."

"Sürekli bir şeyler ekleyip bizi daha fazlasını yapmaya zorlayamazsınız."

"Çok fazla şey yapıyoruz. Ne kadar çok şey yapmamız gerektiğinin bir sınırı var. Yaptığımız işe odaklanmak için buradayız ve bütün gün kamera karşısında olmak zorunda değiliz." dedi.

Olaya farklı bir açıdan bakan Fernando Alonso, genel olarak Miami'deki taraftarların özel muamele görmesinden şikayet etti.

Alonso, "Herkesin bakış açısını anlıyorum ama yarıştan hemen önce bu tür şeylere gerek olduğunu pek düşünmüyorum."

"Eğer bunu yapmak zorundaysak, bence geçit seremonisi gibi diğer aktivitelerden bazılarını kaldırmalıyız, örneğin bu seremoni mühendislerle yapılan hazırlığın ve strateji toplantısının tam ortasında yer alıyor."

"Dahası, böyle bir seremoni yapılacaksa her yerde yapılmalı, Miami'deki taraftarların Imola'daki, İspanya'daki, Meksika'daki ya da Japonya'daki İtalyan taraftarlardan herhangi bir farkının olduğunu düşünmüyorum."

"Yarıştan önce herkese aynı gösteriyi yapmamız gerekiyor."

Hamilton şikayetçi değil

Gösteriden memnun kalan sadece bir isim vardı: Lewis Hamilton!

Liberty Media'nın çabalarından tatmin olduğunu söyleyen Hamilton, "Bence seremoni harikaydı."

"Sporun sürekli olarak büyümesi ve gelişmesi ve sadece geçmişte yapılan şeylerle sınırlı kalmamaya çalışması harika.

"Yeni şeyler deniyorlar; gösteriyi geliştirmeye çalışıyorlar ve ben de buna tam destek veriyorum. Örneğin ben LL Cool J dinleyerek büyüdüm ve o da oradaydı. Bu harikaydı.

"Sonra bir bakıyorsunuz ki inanılmaz bir sanatçı olan Will.i.am. var. Serena ve Venus [Williams, tenis şampiyonları] de orada duruyor."

"Bunun harika olduğunu düşündüm, benim için sorun yok." dedi.